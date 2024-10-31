У Сколівських Бескидах вбили двох зубрів.

На Львівщині, у національному природному парку "Сколівські Бескиди" браконьєри вбили двох дорослих зубрів. Про це повідомили на сторінці НПП "Сколівські Бескиди".

 

"У ході моніторингу добової та сезонної міграції майданської субпопуляції зубрів під час опитування місцевого населення поступила інформація щодо незаконного полювання на зубра в районі Багнуватської полонини", – йдеться у повідомленні.

 

 

Після проведеного рейду служба охорони підтвердила факт браконьєрства. На місці незаконного полювання виявили залишки туш двох дорослих особин зубра. Туші розчленовані, м'які м'язові тканини (м'ясо) забрано. Залишки однієї з туш порушники, очевидно, намагались спалити.

 

 

 "Дана територія  відноситься до Зубрицького лісництва, філії Самбірське лісове господарство ДП «Ліси України» і одночасно являються мисливськими угіддями ТзОВ «Ведмежа». До межі НПП "Сколівські Бескиди" більше 1500 квадратних метрів, – зазначили у парку.

 

Триває розслідування.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

 

Зубр (Bison bonasus) — європейський вид роду бізонів. 

Це великий і могутній бик. Його біловезький підвид вважається найбільшим серед усього роду Bison. Маса сучасних дорослих самців біловезького підвиду досягає 850 кілограмів. Довжина тулуба 3 метри чи навіть більше, висота в плечах від 1,6 до 2 метрів. 

 

В Україні, станом на 2023 рік, найбільше стадо диких зубрів біловезького підвиду мешкає на землях Бродівського лісового фонду в Львівській області. Диких зубрів завезли на Львівщину ще в 80-х роках минулого століття з Литви в чисельності 12 особин. Наразі, за підрахунками лісівників, їх налічується — 114 особин.

 

Вид має кілька незалежних охоронних категорій. Він занесений до:

 

- Червоної книги України (постійно, починаючи з 1980 року),

 

- Червоної книги МСОП (постійно),

 

- Європейського Червоного списку (1991).

 

Ці статуси охорони не допомагають зубрам виживати. А Україні зубр став поширеним об'єктом полювання. Щорічно від рук браконьєрів в Україні гине до 30 зубрів. А народжуються й доживають до продуктивного віку, близько 20 особин.

31.10.2024

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