В Ізраїлі пройшли багатотисячні маніфестації після загибелі шести заручників у Ґазі.

Ізраїльська профспілка оголосила загальний страйк.

Сотні тисяч ізраїльтян вийшли на акції протесту по всій країні після того, як солдати ЦАГАЛ виявили тіла шести заручників у Секторі Ґаза. Відбулися сутички демонстрантів із поліцією. Десятки людей затримано, є поранені. Про це повідомило видання The Times of Israel.

За даними організаторів акції, у Тель-Авіві на вулиці вийшли 300 тисяч осіб, ще 200 тисяч зібралися в інших містах. Демонстранти вимагали від уряду Ізраїлю і прем'єра Біньяміна Нетаньягу укласти перемир'я з ХАМАСом, щоб повернути заручників. На мітингу виступили родичі заручників.

Після узгодженої акції протесту тисячі людей вийшли на шосе Аялон та перекрили рух на три години. Протестувальники палили багаття, встановлювали на дорозі огорожі з каміння та металевих предметів. Поліція оголосила цю акцію незаконною та вжила заходів для розгону протестувальників. Використовувалися водомети та світлошумові гранати. Декілька людей постраждали. Близько 30 людей було заарештовано в Тель-Авіві, п'ятеро – в Єрусалимі. Затримання провадилися і в інших населених пунктах.

Тим часом голова федерації профспілок Ізраїлю Гістадрут Арнон Бар-Давид оголосив про вихід організації на загальний страйк у понеділок, другого вересня. Федерація виступить із вимогою звільнити заручників, які утримуються угрупуванням ХАМАС у Секторі Ґаза з жовтня 2023 року.

Бар-Давид виступив з критикою уряду прем'єрміністра Біньяміна Нетаньягу через його нездатність повернути заручників живими. «Замість угоди ми отримуємо мішки для трупів», – заявив голова профспілки. Він закликав усіх цивільних працівників долучитися до страйку.

З аналогічним закликом виступив форум сімей заручників, який об'єднує родичів ізраїльтян, захоплених у полон ХАМАСом. Лідер ізраїльської опозиції Яїр Лапід також закликав федерацію праці, роботодавців та місцеву владу зупинити економіку Ізраїлю. «Вони були живими. Але Біньямін Нетаньягу та кабінет смерті вирішили не рятувати їх. Там досі є живі заручники, ми досі можемо укласти угоду. Але Нетаньягу не йде на це через політичні причини»,— заявив Лапід.