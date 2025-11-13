Норвегія відмовилася самостійно виступати гарантом репараційного кредиту Україні.

Йдеться про кредит за рахунок заморожених російських активів.

Норвегія не має наміру використовувати свій найбільший у світі суверенний фонд добробуту обсягом понад 1,7 трлн євро для того, щоб Європейська Унія змогла видати Україні кредит у десятки мільярдів євро. Про це в середу, 12 листопада, заявив в інтерв'ю телеканалу TV 2 прем'єр-міністр країни Йонас Ґар Стьоре (Jonas Gahr Støre).

«Я чув припущення, що Норвегія надасть з нашого нафтового фонду гарантії для такого типу кредиту. Це не так. У Євроунії наразі немає згоди з цього питання. На початку грудня вони (країни-члени ЄУ, – ред.) проведуть зустріч, щоб побачити, чи зможуть досягти згоди з цього питання», – заявив норвезький прем’єр.

Міністр фінансів Норвегії та ексгенсек НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв'ю радіостанції NRK підтвердив: є пропозиція, щоб його країна виступила гарантом по всій сумі кредиту, проте зараз Осло не планує це робити. При цьому Норвегія може взяти участь у виділенні такого кредиту Києву за рахунок заморожених у Європі фінансових активів РФ. «Проте це залежатиме від того, що запропонує ЄУ», – зазначив Столтенберґ.

Нагадаємо, що після повномасштабного російського вторгнення в Україну в ЄУ в рамках санкцій було заморожено близько 300 млрд євро з активів Центробанку Росії. Відсоткові доходи із цих коштів уже використовуються для фінансування постачання зброї та боєприпасів Україні. Наприкінці вересня Єврокомісія запропонувала виділити за рахунок цих активів «репараційні позики» Києву на суму приблизно 170 млрд євро. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що схема дозволить розпочати підтримку Україні вже тепер, а кредити будуть погашатися лише в тому випадку, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за збитки від війни.

На початку жовтня план «репараційного кредиту», який ґрунтується на цій схемі, репрезентувала Єврокомісія. Планувалося, що кредит піде на військову та фінансову допомогу Києву. Проте на саміті Євроунії в Брюсселі 23 жовтня проти висловилася Бельгія. Саме в цій країні розташований депозитарій Euroclear, де зберігається основна частина заморожених активів ЦБ РФ. Влада Бельгії побоюється правових наслідків такого кроку й вимагає від інших країн-членів фінансових гарантій.