У експрем'єра Норвегії і ексголови Ради Європи пройшли обшуки через «файли Епштейна».

Щодо Турб'єрна Яґланда ведеться розслідування про корупцію через його зв'язки з американським фінансистом-педофілом.

 

 

У четвер, 12 лютого, поліція Норвегії провела обшук в об’єктах нерухомості, які належить експрем'єр-міністрові країни, колишньому генеральному секретареві Ради Європи і колишньому голові  Нобелівського комітету Турб'єрну Яґланду (Thorbjørn Jagland). Про це повідомив телеканал Euronews, з покликом на слова Андерса Бросвіта (Anders Brosveet) – адвокат Яґланда. Щодо політика ведеться розслідування про корупцію через його зв'язки з американським фінансистом-педофілом Джеффрі Епштейном.

 

Яґланд став об'єктом розслідування після того, як у січні Міністерство юстиції США опублікувало «файли Епштейна». У цих документахи, зокрема, містилося свідчення про те, що Яґланд та його сім'я зупинялися в будинку Епштейна в період з 2011 до 2018 року, коли норвежець ще очолював Раду Європи і Нобелівський комітет, який присуджував премію миру.

 

Напередодні Рада Європи заявила, що задовольняє прохання норвезької влади про скасування імунітету Яґланда від кримінального переслідування, яким він користувався раніше. За словами речника Ради Європи, такий «імунітет спрямований на захист незалежного виконання офіційних функцій і не призначений для особистої вигоди».

 

Турб'єрн Яґланд був неоднозначною фігурою, коли очолював Раду Європи. Норвезькі та міжнародні ЗМІ неодноразово звинувачували його в надміру прихильному ставленні до диктатора Росії Володимира Путіна та Росії загалом. Після незаконної анексії Криму 2014 року на Росію було накладено санкції, проте у 2019 році Ягланд очолив зусилля щодо відновлення права Москви на голосування. Росія була виключена з Ради Європи лише після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

13.02.2026

