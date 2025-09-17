Американці разом з норвежцями випробували нову протикорабельну зброю Quicksink.

Відносно дешева бомба затоплює ворожий військовий корабель за 20 секунд.

Військовослужбовці Сполучених Штатів і Норвегії провели випробування нової протикорабельної зброї в Норвезькому морі, недалеко від північних кордонів Росії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. У випробуванні брали участь норвезькі винищувачі F-35 і патрульний корабель ВМС Норвегії, а також американський бомбардувальник B-2. Тестувалася нова дешева, але ефективна протикорабельна бомба під назвою Quicksink.

За твердженням речника Військово-повітряних сил США, випробування пройшли успішно. Після точного влучання Quicksink у цль вражений корабель-мішень затонув за 20 секунд.

За даними Інституту ВМС США, Quicksink – це недорога, але ефективна бомба, оснащена примітивним комплектом GPS-наведення та головкою самонаведення, яка може відстежувати рухомі об'єкти. Бомба скидається з літака і влучає не безпосередньо в ціль, а поруч із нею. Під час вибуху вона викликає потужну хвилю, яка піднімає атаковане судно над поверхнею води. Падаючи, корабель розпадається на дві частини.

Під час останнього випробування в Норвезькому морі бомбу скинув американський стелс-бомбардувальник B-2 Spirit, супроводжуваний чотирма винищувачами F-35, які належать Норвегії, та норвезьким морським патрульним літаком Boeing P-8 Poseidon. Це були перші випробування такого типу, до якого американці допустили сили союзної держави. Бомбу випробовувала Дослідницька лабораторія ВПС США.

За задумом американських військовиків, ця бомба має задовольнити потребу в дешевій і масовій зброї для боротьби з морськими цілями, зокрема в рамках американських зусиль щодо стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському реґіоні.