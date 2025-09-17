Американці разом з норвежцями випробували нову протикорабельну зброю Quicksink.

Відносно дешева бомба затоплює ворожий військовий корабель за 20 секунд.

 

 

Військовослужбовці Сполучених Штатів і Норвегії провели випробування нової протикорабельної зброї в Норвезькому морі, недалеко від північних кордонів Росії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. У випробуванні брали участь норвезькі винищувачі F-35 і патрульний корабель ВМС Норвегії, а також американський бомбардувальник B-2. Тестувалася нова дешева, але ефективна протикорабельна бомба під назвою Quicksink.

 

За твердженням речника Військово-повітряних сил США, випробування пройшли успішно. Після точного влучання Quicksink у цль вражений корабель-мішень затонув за 20 секунд.

 

За даними Інституту ВМС США, Quicksink – це недорога, але ефективна бомба, оснащена примітивним комплектом GPS-наведення та головкою самонаведення, яка може відстежувати рухомі об'єкти. Бомба скидається з літака і влучає не безпосередньо в ціль, а поруч із нею. Під час вибуху вона викликає потужну хвилю, яка піднімає атаковане судно над поверхнею води. Падаючи, корабель розпадається на дві частини.

 

Під час останнього випробування в Норвезькому морі бомбу скинув американський стелс-бомбардувальник B-2 Spirit, супроводжуваний чотирма винищувачами F-35, які належать Норвегії, та норвезьким морським патрульним літаком Boeing P-8 Poseidon. Це були перші випробування такого типу, до якого американці допустили сили союзної держави. Бомбу випробовувала Дослідницька лабораторія ВПС США.

 

За задумом американських військовиків, ця бомба має задовольнити потребу в дешевій і масовій зброї для боротьби з морськими цілями, зокрема в рамках американських зусиль щодо стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському реґіоні.

17.09.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
31 «Контрасти» у Львівській філармонії
Від 26 вересня по 9 жовтня у Львівській національній філармонії відбудеться один із найстаріших фестивалів сучасної музики в Україні. «Контрасти» відкривають четверте десятиліття темою «Симулякр».
16.09.25 | | Штука
Валторніст, який грає ногами, концертуватиме в Україні
Ольга Стельмашевська
21 вересня у Києві та 27 вересня у Львові вперше на одній сцені й на рівних умовах будуть творити митці з інвалідністю та без неї в рамках проєкту "Музика чуттів".
14.09.25 | | Штука
Статкевич
Віталій Портников
Людство всю історію свого існування розривається між інстинктом виживання і необхідністю захисту власної гідності, бо не завжди можна розв'язувати дві ці проблеми водночас
14.09.25 | | Дискурси
Олекса Новаківський у дзеркалі автопортретів
Любов Волошин
Автопортрети його, позначені гостротою інтелектуальної концепції, високою культурою малярського вислову, і сьогодні не втрачають своєї актуальності.
13.09.25 | | Минуле
Спроба перепрошивки
Олеся Ісаюк
Йдеться про усвідомлення України суб’єктом, який змінює світ навколо і власну ситуацію – про що прямо сигналізує факт, що волю треба не здобути, як традиційно у мілітарному та патріотичному фольклорі, а зберегти.
13.09.25 | | Україна
Подружжя харківських художників у «Зеленій канапі»
У Львові експонуватимуть майстерний реалістичний живопис Олександри Рогової, такий неподібний до львівської школи малярства, та декоративні пейзажі Артема Рогового, де головними стають ритм, колір і пластика форми.
13.09.25 | | Штука
Самушин, стояки, mundus tertius
Олександр Фільц-Павенцький
Цю історію розповів Хорхе Луїс Борхес – випадково, на традиційному позаземському симпозіумі «Недовершені справи земного життя»
12.09.25 | | Дискурси
Міфи і сучасність «Готелю Метаморфозис»
Аделіна Єфіменко
Музично-сценічною вершиною фестивальних програм Зальцбурга стала постановка пастишу Баррі Коскі і Чечилії Бартолі на музику Антоніо Вівальді. Вистава поєднала п’ять різних міфів з «Метаморфоз» Овідія («Орфей і Евридика», «Пігмаліон», «Арахна», «Мірра», «Ехо і Нарцис»).
12.09.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.