918-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

250,8% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

96,3% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

395,1% автомобільної техніки (з них 6,3% за минулий тиждень),

569,6% артилерійських систем (з них 7,9% за минулий тиждень),

105,4% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

66,8% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

29,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень. Майже третина з них припадає на Покровський напрямок. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням п’яти ракет, а також 79 авіаударів, зокрема скинув 96 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 139 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1314 дронів-камікадзе. Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Пустогород, Білопілля, Горіле, Басівка, Козача Лопань, Алісівка, Кудіївка, Горяна, Петропавлівка, Кучерівка, Куп’янськ, Копанки, Григорівка, Торецьк, Дружба, Олександропіль, Мирноград, Тарасівка, Вугледар, Єгорівка, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Степове, Козацьке та Одрадокам’янка. За вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, один - по РСЗВ на вогневій позиції, один - по засобу ППО, один - по понтонній переправі російських окупантів та ще два – по інших важливих об’єктах ворога. На Харківському напрямку відбулося два ініційованих ворогом бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла двадцяти трьох. Сили оборони відбивали атаки в районах Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки та Колісниківки. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника в районах Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Макіївки, Невського і Новоєгорівки. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Білогорівки, Спірного і Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець 11 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Григорівки, Іванівського, Білої гори, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Двадцять один раз ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Північне, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк та, найактивніше, біля Неліпівки. По Торецьку завдав сім ударів тринадцятьма керованими авіабомбами. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 66 атак. Понад половину з них - в районах Гродівки і Новогродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Українка, Карлівка, Георгіївка, Галицинівка та Костянтинівка, де окупанти 30 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. На Времівському напрямку противник здійснив шість спроб захопити наші позиції неподалік Костянтинівки, Водяного та Вугледара Донецької області. Також атакував з боку Микільського. На Оріхівському напрямку, відбито два штурми загарбниками українських позицій в районах Роботиного і Новоданилівки. На Придніпровському і Гуляйпільському напрямках окупанти наступальних дій вчора не проводили. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявлено. На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність. Наші воїни продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал ворога, зокрема й під час операції в Курській області рф. Загалом же, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 18 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, засіб ППО, 21 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три ракети, 52 автомобіля та 15 одиниць спеціальної техніки окупантів.

09:20 Вночі Сили протиповітряної оборони збили над Києвом понад 10 російських "Шахедів", уламки збитих БПЛА впали у трьох районах: в Голосіївському, Дніпровському та у Деснянському, повідомили в Київській міській військовій адміністраціх. Інформації щодо потерпілих не надходило.

09:15 У ніч на 28 серпня Сили оборони завдали ударів по трьох об’єктах на території Росії – уразили дві нафтобази у Ростовській та Кіровській областях, а також польовий артилерійський склад угруповання російських військ у Воронезькій області, офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ. Нафтобаза "Зеніт" в Кіровській області розташована за 1500 км від кордону України.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Численні повідомлення західних ЗМІ вказують на те, що уряд США забороняє Сполученому Королівству (Великій Британії) дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для ураження військових об'єктів у Росії.

• Кілька російських мілблогерів заявили 28 серпня, що темп українських атак у Курській області сповільнився, і що українські сили зараз намагаються окопатися і утримати окремі райони, в які вони нещодавно увійшли.

• Українські війська завдали ударів з безпілотників по об'єктах нафтової інфраструктури в Ростовській і Кіровській областях, а в ніч з 27 на 28 серпня, за повідомленнями, здійснили удар з безпілотника по Воронезькій області.

• Постійні зустрічі пов'язаного з Кремлем телеграм-проекту Rybar з іракськими офіційними особами, схоже, підтримують зусилля Іраку, підтримуваного Іраном, отримати більший контроль над своїм інформаційним та медіа-простором.

• Кремлівська стрічка новин ТАСС незабаром відкриє офіс в Ірані, підтримуючи зусилля Москви з поглиблення партнерства з Тегераном.

• Союзники Росії, схоже, все більше обмежують свої операції з російськими компаніями та фінансовими установами на тлі триваючого занепокоєння щодо впливу вторинних санкцій США.

• Як повідомляється, ФСБ запобігла терористичній атаці в Республіці Інгушетія 28 серпня.

• Українські війська нещодавно відновили позиції на Сіверському напрямку.

• За повідомленнями, міністерство оборони Росії підтримує створення в окупованій Запорізькій області нового типу бойового підрозділу, який спеціалізуватиметься на використанні та протидії безпілотникам, безпілотним системам та іншому електронному обладнанню.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: