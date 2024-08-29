Прокуратура інкримінує йому шість порушень закону.

Засновника Telegram Павла Дурова взято під судовий нагляд у Франції. Йому заборонено залишати територію Франції. Він має внести заставу у розмірі п'яти мільйонів євро і зобов'язаний з'являтися в поліційний відділок двічі на тиждень. Таке рішення ухвалив Паризький суд в середу, 28 серпня. Про це повідомила газета Le Monde з покликом на заяву прокуратури Парижа.

Павлові Дурову винесено звинувачення за шістьма пунктами: 1) відмова за запитом передавати компетентним органам інформацію чи документи; 2) надання послуг криптографії для забезпечення конфіденційності без сертифікованого декларування; 3) співучасть у веб-мастерингу онлайн-платформи для здійснення незаконних трансакцій в організованій групі; 4) співучасть у зберіганні матеріалів порнографічного характеру, зокрема з неповнолітніми; 5) співучасть у придбанні, перевезенні, зберіганні, продажу наркотичних речовин; 6) співучасть в організованому шахрайстві.

Щодо пункту звинувачення співучасті «у веб-мастерингу онлайн-платформи з метою здійснення незаконних трансакцій», у пресрелізі прокуратури зазначається, що максимальне покарання за цей злочин становить 10 років позбавлення волі та штраф у розмірі 500 тисяч євро.

У прес-релізі також йдеться про те, що адміністрація Telegram протягом тривалого часу ігнорувала запити Служби захисту неповнолітніх OFMIN. Також сказано, що ще у лютому 2024 року підрозділ боротьби з кіберзлочинністю JUNALCO розпочав розслідування «евентуальної ​​кримінальної відповідальності керівників даного сервісу». Судове ж розслідування за матеріалами JUNALCO розпочалося 8 липня 2024 року. Слідство провадили підрозділу жандармерії боротьби з кіберзлочинами та Національне бюро боротьби з шахрайством ONAF.

Нагадаємо, що 39-річного російсько-французького мільярдера Павла Дурова, засновника російської соціальної мережі «ВКонтакте» і месенджера Telegram, затримала Жандармерія повітряного транспорту, щойно той вийшов зі свого приватного джета на паризькому летовищі «Ле Бурже» в суботу ввечері, 24 серпня. Дуров прилетів до Парижа з Баку, де, за твердженням джерел, намагався зустрітися з російським диктатором Владіміром Путіним під час візиту останнього до Азербайджану.