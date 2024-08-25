У Франції заарештували засновника Telegram і «ВКонтакте» Павла Дурова.

Йому інкримінують причетність до  тероризму, продажу наркотиків, шахрайства, відмиванням грошей тощо.

 

 

39 річного російсько-французького мільярдера Павла Дурова, засновника російської соціальної мережі «ВКонтакте» і месенджера Telegram затримала Жандармерія повітряного транспорту, щойно той вийшов зі свого приватного джета в на паризькому летовищі «Ле Бурже» в суботу ввечері 24 серпня. Про це повідомила газета Le Monde. Дуров прилетів до Парижа з Баку, де, за твердженням джерел, намагався зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіном під час візиту останнього до Азербайджану.

 

Дуров був оголошений у розшук французькими правоохоронцями на тій підставі, що відсутність модерації в його Telegram та співпраці з правоохоронними органами зробила його співучасником незаконної діяльності, яка відбувається в цій мережі.  У Франції Дурову можуть висунути звинувачення, пов'язані з тероризмом, продажем наркотиків, шахрайством, відмиванням грошей, поширенням дитячої порнографії, продажем краденого тощо.

 

«Telegram – це вулик кримінального контенту. Наразі ця платформа перебуває в центрі уваги за незаконну трансляцію матчів, але багато екаунтів у цьому сервісі використовуються організованою злочинністю. Крім тероризму, найнебезпечніші злочинці використовують Telegram для обміну дитячим порноконтентом», – заявив один із слідчих у коментарі для французького телеканалу TF1.

 

Le Monde повідомляє, що Дуров, окрім російського, диспонує французьким громадянством (громадянство Франції він отримав 2021 року). За даними видання, він знав, що оголошений у розшук, тож уникав відвідин Франції. Чому він цього разу вирішив ризикнути – наразі незрозуміло.

 

Незабаром Павло Дуров постане перед судом. Зараз на об’єктах його нерухомості у Франції проводять обшуки. За твердженням експертів, за сукупним пакетом звинувачень Дурову загрожує до 20 років ув'язнення у Франції.

 

25.08.2024

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