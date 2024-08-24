913-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вчорашній щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Минула перша річниця загибелі кількох ключових лідерів «групи Ваґнера», включаючи її власника Євгена Пригожина та засновника Дмітрія «Ваґнера» Уктіна, які загинули в авіакатастрофі, майже напевно, внаслідок вибуху на борту літака. Відтоді група «Ваґнера» стає дедалі більш фрагментованою, а багато з тих, хто вижив, покинули групу. • Андрєй «Сєдой» Трошев, колишній виконавчий директор «Ваґнера», перейшов на службу до міністерства оборони Росії, ймовірно, у приватну військову компанію «Редут», завданням якої є формування підрозділів добровольчого корпусу для участі в бойових діях в Україні. Алєксандр «Ратібор» Кузнєцов, колишній командир 1-го штурмового загону «Ваґнера», приєднався до добровольчого підрозділу чеченського спецназу «Ахмат». Боріс «Зомбі» Ніжевенок, колишній командир 3-го штурмового загону «Ваґнера», у травні 2024 року очолив добровольчий загін «Восток-В». • Слідом за цими та іншими колишніми ватажками «Ваґнера» з угруповання звільнилися численні ветерани-ваґнерівці. Порівняно з піковою чисельністю в 50 000 осіб у 2023 році, зараз «Вагнер», найімовірніше, налічує близько 5000 осіб у своїх залишкових дислокаціях у Білорусі та Африці.

10:15 В Міністерстві оборони США оголосили деталі нового, 64-го, пакета допомоги США Україні сумою 125 млн доларів:

– обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

– боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

– артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;

– ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);

– протитанкові системи Javelin і AT-4;

– багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);

– боєприпаси до стрілецької зброї;

– медичне обладнання;

– підривне обладнання та боєприпаси;

– запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

250,0% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

95,8% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

389,7% автомобільної техніки (з них 6,5% за минулий тиждень),

563,1% артилерійських систем (з них 9,5% за минулий тиждень),

104,9% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

66,5% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

29,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулось 149 бойових зіткнень. Майже третина з яких - на Покровському напрямку. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням п’яти ракет, а також 74 авіаційних удари, зокрема скинув 102 КАБи. Крім цього, здійснив 4074 обстріли, з них 138 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1249 дронів-камікадзе. Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Кругляківка, Новоосинове, Богуславка, Часів Яр, Дружба, Олександропіль, Новоекономічне, Селідове, Мемрик, Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка, Курахове, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу і ОВТ противника, пункт управління, три засоби ППО, дві артилерійські системи, станцію РЕБ, понтонну переправу та ще один важливий об’єкт російських окупантів. На Харківському напрямку за минулу добу в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ відбулось сім бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку кількість боїв склала 20. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки. На Лиманському напрямку наші війська відбивали 13 атак противника в районах Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Торського та Тернів. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім атак неподалік Виїмки, Білогорівки та Спірного. На Краматорському напрямку українські воїни відбили 22 спроби загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського. Ситуація контрольована. За підтримки штурмової авіації, ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Неліпівка та Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 44 атаки противника. Ворог намагається просуватись в напрямку Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого, та Зеленого Поля. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка, Красногорівка та Карлівка, де окупанти 16 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. На Времівському напрямку противник здійснив 11 спроб захопити наші позиції неподалік Водяного та Вугледару Донецької області. За минулу добу на Оріхівському та Придніпровському напрямку наступальних дій ворог не проводив, проте систематично завдає авіаційних ударів та обстрілює цивільну інфраструктуру українських населених пунктів. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 21 бойову броньовану машину, 42 артилерійських системи, дві РСЗВ, три засоби ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 54 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.

09:25 Станом на 06:00 в Чорному та Азовському морях російських кораблів на бойовому чергуванні немає, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська вчора продовжили незначне просування в районі Суджі на тлі триваючих українських операцій в Курській області.

• Українські посадовці продовжують наголошувати на тому, як українські сили можуть використати тактичні та технологічні переваги, щоб нівелювати російську матеріальну перевагу.

• Президент США Джо Байден після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 23 серпня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.

• За повідомленнями, 23 серпня українські війська завдали чергового удару з безпілотника по нафтобазі в Пролетарську Ростовської області.

• Ув'язнені, пов'язані з «Ісламською державою», 23 серпня взяли в заручники співробітників та інших ув'язнених у виправній колонії в Суровикино Волгоградської області. Російські мілблогери відреагували на кризу із заручниками критикою російської пенітенціарної системи та міграційної політики.

• Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив підтримку Індією миру в Україні на основі участі Індії у мирному саміті в Україні в липні 2024 року та підписав кілька двосторонніх угод про співпрацю під час візиту в Україну.

• Російська влада продовжує використовувати призовників для вивільнення людських ресурсів для участі в бойових діях в Україні.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: