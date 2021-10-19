В'ятрович презентував фільм про Помаранчеву революцію.

 

Центр досліджень визвольного руху і Володимир В'ятрович презентували документальний фільм "Історія українських майданів – від протестів на граніті до Помаранчевої революції" – дев'ятий із серіалу, присвяченого українським дням незалежності.

 

 

Про це йдеться у повідомлені ЦДВР.

 

"Я завжди пам’ятатиму ніч із 21 на 22 листопада 2004 року. Весь день перед тим ми, активісти громадянської кампанії "Пора!", намагалися захистити вибір українців на виборчих дільницях. Це був день голосування, другий тур виборів президента України. Я бачив, як бандити нападали на дільниці, як викрадали бюлетені, як підвозили цілі автобуси підкуплених виборців... Ми робили все, що могли. Але влада все одно оголосила переможцем Януковича. Ми всі були дуже втомлені, але ніхто не збирався спати. Всі розуміли, що це вирішальний момент для країни. Або народ повстане і захистить свій вибір, або демократії на цьому прийде кінець. Тому замість сну ми роз'їхалися по київських гуртожитках – піднімати студентів на протести", – прокоментував Володимир В’ятрович.

 

Автори фільму зазначають, що Помаранчева революція стала несподіванкою для західного світу. На той момент Захід ледве навчився відрізняти українців від росіян – і тут раптом безкровна революція. Того року українці повстали на захист прав людини і демократії – так само, як це зробили в країнах Східної Європи наприкінці 80-х – напочатку 90-х. Насправді ж для тих, хто стежив за українською історією, Помаранчева революція не стала чимось випадковим: першу цеглину у фундамент української протестної традиції заклала Революція на граніті.

 

Проєкт "10 Днів Незалежності України" реалізовано Центром досліджень визвольного руху за підтримки Українського культурного фонду.

 

Раніше вийшли серії: 

"Четвертий Універсал — перша українська незалежність"

"Листопадовий зрив: як одна ніч змінила історію українського Львова"

"День Соборності: як об’єдналися дві частини України"

"Три держави за добу: як Карпатська Україна проголосила незалежність"

"Бандера VS Гітлер і Сталін: Як націоналісти відновили Українську Незалежність";

"Перший цвях у домовину СРСР: Як Україна прийняла Декларацію про державний суверенітет";

"Страх комуністів і натиск дисидентів: як Україна проголосила незалежність";

"Як українці поховали СРСР на референдумі".

 

19.10.2021

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