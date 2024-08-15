Михайло Фрідман подав позов до Люксембургу на 16 мільярдів доларів.

Російський мільярдер намагається довести незаконність накладених Євроунією на нього санкцій.

 

 

Російський мільярдер, засновник «Альфа груп», уродженець Львова Михайло Фрідман ініціював арбітражну суперечку із Люксембургом у Гонконзькому міжнародному арбітражному центрі (HKIAC). Про це повідомила російська газета «Ведомости». Претензії бізнесмена пов'язані із заморожуванням його активів у різних країнах, якими він володіє через люксембурзькі холдингові компанії. Фрідман прагне відсудити в Люксембургу 16 мільярдів доларів.

 

У позові Фрідман називає незаконною експропріацією його заморожених активів Люксембургом у рамках виконання санкцій Європейської Унії. У 16 мільярдів доларів він оцінив загальну вартість своїх заморожених активів у цій країні.

 

На думку мільярдера, Люксембург порушив договір 1989 року між Бельгією, Люксембургом і СРСР (а Росією як його правонаступницею), в якому йдеться про те, що капіталовкладення інвесторів не можуть бути експропрійовані або націоналізовані, за винятком випадків, коли такі заходи вживаються, виходячи зі суспільних інтересів. Але і в цьому випадку має виплачуватись відшкодування, розмір якого має відповідати реальній вартості заторкнутих капіталовкладень.

 

Захист Фрідмана у позові стверджує, що санкції ЄУ проти бізнесмена запровадили лише через його російське громадянство та успіх у бізнесі. Це, на їхнє переконання, є «серйозною несправедливістю» і порушує міжнародне право.

 

Джерело «Відомостей», знайоме з перебігом процесу, називає позов Фрідмана першим, який безпосередньо торкається базової легітимності санкцій. За словами співрозмовника газети, досі позови висувалися лише для того, щоб оголосити конкретні санкції проти окремих осіб необґрунтованими. У нинішньому випадку трибуналу пропонується винести рішення щодо незаконності санкцій як таких.

 

Нагадаємо, що Михайло Фрідман потрапив під європейські санкції наприкінці лютого 2022 року – невдовзі після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Журнал Forbes оцінює статки Фрідмана в 13,6 мільярда доларів.

15.08.2024

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