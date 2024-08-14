Фуміо Кісіда відмовився балотуватися на наступну каденцію.

Він пообіцяв зрезиґнувати з посади прем'єра Японії після виборів голови правлячої партії.

 

 

Прем'єрміністр Японії Фуміо Кісіда несподівано оголосив у середу, 14 серпня, що вирішив не висуватися на другу каденцію на виборах голови правлячої Ліберально-демократичної партії. Про це повідомив японський інформаційний портал NHK з покликом на заяву самого Кісіди, зроблену під час пресконференції.

 

Таким чином, після виборів очільника партії чинний прем'єр полишить свою посаду. Вибори заплановані на вересень.

 

«На майбутніх виборах важливо продемонструвати виборцям нову Ліберально-демократичну партію. Для цього необхідні прозорі та відкриті вибори, вільні та відкриті обговорення, під час яких партія зможе продемонструвати, що вона зміниться. Тому перший очевидний крок – це щоб я відійшов убік», – заявив пан Кісіда журналістам.

 

67-річний Фуміо Кісіда очолює Ліберально-демократичну партію Японії з вересня 2021 року, з жовтня того ж року обіймає посаду прем'єра. Як зазначає NHK, напередодні виборів посилилася критика уряду та правлячої партії на тлі корупційних скандалів. Рівень підтримки самого  Кісіди опустився нижче за 30%. Скандал був пов'язаний із політичними фондами, які поповнювалися за рахунок продажу квитків на партійні заходи. Поразка на місцевих виборах цього року підірвала його вплив, і законодавці від ЛДП заговорили про необхідність появи нового лідера перед наступними загальними виборами.

14.08.2024

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