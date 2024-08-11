900-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:20 Збройні Сили України ввійшли в Бєловський район Курської області, підтвердив голова району Волобуєв.

11:10 У зв'язку із контрнаступом ЗСУ на Курському напрямку віцепрезидент з питань політики та програм аналітичного центру GLOBSEC Алена Кудзко зазначила:

"Українці докладають усіх зусиль, щоб змінити наратив про війну. До цього було відчуття, що війна стала досить передбачуваною, і з багатьох сторін війна вже сприймалася як заморожена. Здійснивши цю атаку, Україна насправді зуміла продемонструвати, що є простір для того, щоб зробити цю війну непередбачуваною, що є простір для того, щоб здивувати Росію".

10:25 Президент Володимир Зеленський анонсував прийняття рішення, яке "зміцнить українську духовну незалежність," натякнувши на винесення на розгляд Верховної Ради законопроєкту про припинення діяльності УПЦ МП в Україні.

"Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців. І рішення для цього повинні бути на сто відсотків ефективними – дійсно працюючими. Ми їх забезпечимо".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

247,2% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

94,3% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

375,4% автомобільної техніки (з них 7,2% за минулий тиждень),

540,8% артилерійських систем (з них 10,3% за минулий тиждень),

102,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

65,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,3% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 114 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару однією ракетою, 73 авіаційні удари, задіявши 106 КАБів. Крім цього, здійснив 4928 обстрілів, зокрема 153 — із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Битиця, Басівка, Велика Рибиця, Козача Лопань, Сергіївка, Сіверськ, Переїзне, Дружба, Торецьк, Олександропіль, Гродівка, Мирноград, Новодонецьке, Нескучне, П’ятихатки, Новоандріївка та Білогір’я. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 21 удар по скупченнях живої сили противника, п’ять — по ворожих засобах РВіА та два — по станціях радіоелектронної боротьби. На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося шість бойових зіткнень. Всі — в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу добігла десяти. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Берестового, Глушківки та Стельмахівки. На Лиманському напрямку наші війська відбили 17 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Макіївка, Терни, а також у Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку Силами оборони України зупинено сім штурмових дій поблизу Білогорівки, Спірного і Виїмки. На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 11 спроб противника прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського та Часового Яру. Біля останнього відбулося понад 80 відсотків усіх боєзіткнень. На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Дружба, Нью-Йорк та Торецьк. По Торецьку і прилеглих територіях завдав за добу дев’ять авіаударів. На Покровському напрямку наші захисники відбили 38 ворожих штурмових дій. Найбільше їх було в районах населених пунктів Желанне, Гродівка і Воздвиженка — десять, вісім та п’ять відповідно. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки у районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Карлівки та Костянтинівки, де окупанти дев’ять разів намагалися прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку агресор тричі атакував українські позиції, в районі Водяного та з боку Старомихайлівки і Керменчика. На Оріхівському напрямку відбулось одне бойове зіткнення неподалік Новоданилівки. На Придніпровському напрямку успіху не мали дві атаки росіян. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в тилу. Загалом минулої доби українські воїни знешкодили понад 1220 російських загарбників. Також ворог втратив шість танків, 13 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, один вертоліт, 27 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 71 автомобіль та 11 одиниць спеціальної техніки.

09:20 Вночі на Київщині внаслідок російської ракетної атаки загинули чоловік і дитина: уламки ракети впали на приватні житлові будинки у Броварському районі Київської області, повідомили в ДСНС України.

09:15 Київ уночі намагалися атакувати близько десяти ударних безпілотників типу Shahed, протиповітряна оборона збила їх усіх у повітряному просторі столиці, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Національний антитерористичний комітет Росії 9 серпня оголосив контртерористичну операцію в Бєлгородській, Брянській і Курській областях у відповідь на українське вторгнення в Курську область. Ймовірно, Кремль вирішив оголосити контртерористичну операцію - на відміну від стану війни або воєнного стану - щоб применшити масштаби українського вторгнення в Курську область і запобігти внутрішній паніці або негативній реакції, що демонструє небажання Кремля вживати більш радикальних заходів для реагування на ситуацію.

• Путін, ймовірно, призначив Бортнікова керівником антитерористичної операції тому, що Бортніков раніше зарекомендував себе як ефективний менеджер під час криз, які загрожували внутрішній стабільності в Росії та кремлівському режиму.

• Складна система командування і управління контртерористичною операцією під керівництвом Бортнікова може знизити ефективність російської відповіді на операцію в Україні.

• Міністерство оборони Росії, схоже, покладається на поєднання російських солдатів строкової служби, які вже діють у Курській області, підрозділів Північного угруповання військ, а також підрозділів, передислокованих з менш пріоритетних прифронтових районів України, для захисту від української операції в Курській області, що, ймовірно, посилить дезорганізацію обраної Росією реакції.

• Використання російськими військами призовників і військ, які вже перебувають у Курській області, сусідніх сил, що воюють на півночі Харківської області, а також бокові передислокації по всьому театру бойових дій для захисту від українського наступу узгоджуються з низкою ймовірних способів дій Росії, які прогнозував ISW.

• Схоже, що для проведення наступальних і оборонних операцій на найбільш важливих ділянках фронту російське міноборони покладається на добірні, загартовані в боях підрозділи.

• Після прибуття додаткових призовників і більш боєздатного особового складу з прифронтових районів України російські війська, схоже, захищаються від українських атак більш адекватно.

• Геолокаційні зйомки та російські повідомлення від 10 серпня вказують на те, що українські війська в основному утримують позиції в Курській області, про які повідомлялося раніше, і просунулися дещо далі від раніше підтверджених позицій.

• Транскордонна операція України в Курській області загрожує Кремлю потенційною політичною кризою через втрати серед російських призовників, на яких Кремль все більше покладається для захисту російського державного кордону з Україною.

• Нещодавно українські сили завдали удару по російському кораблю і газовій платформі в західній частині Чорного моря.

• За повідомленнями, Іран найближчим часом доставить до Росії "сотні" балістичних ракет.

• Російський мілблогер заявив, що міністерство оборони Росії почало формувати добровольчий підрозділ ударних безпілотників "Чорний ворон" і попросив читачів пожертвувати 16 мільйонів рублів (близько $184 324) для забезпечення підрозділу безпілотниками та обладнанням.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: