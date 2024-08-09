Каталонію очолив соціаліст Сальвадор Ілля, противник сецесії.

Тим часом в центрі Барселони виступив розшукуваний політик-сепаратист Карлес Пучдемон.

Каталонію вперше з 2010 року очолив політик, який не вимагає відокремлення цього реґіону від Іспанії. Парламент Каталонії затвердив головою Женералітету (реґіональної адміністрації) соціаліста Сальвадора Іллю (Salvador Illa). 58-літній політик, окрім усього, є довіреною особою чинного іспанського прем'єрміністра Педро Санчеса. Про це повідомила іспанська газета El Mundo.

Ілля був обраний голосами соціалістів, які отримали відносну більшість на реґіональних виборах у травні, та партії «Ліві республіканці Каталонії» (Esquerra Republicana de Catalunya – ERC), яка хоч підтримує сецесію Каталонії, але займає значно поміркованіший курс, ніж конкурент – партія «Разом за Каталонію» (Junts per Catalunya). За Іллю проголосували 68 депутатів, проти – 67. Декількома днями раніше центральний уряд у Мадриді домовився з ERC про підтримку Іллі, який, своєю чергою, пообіцяв зміцнити статус каталонської мови та піти на фінансові поступки.

Партія «Разом за Каталонію» домагалася відтермінування виборів нового глави Женералітету. Зранку в четвер, восьмого серпня, в Барселоні несподівано з’явився колишній глава реґіону та лідер сепаратистів Карлес Пучдемон. Він вже сім років перебував у еміґрації, а іспанські уряди довгий час домагалися його екстрадиції. у вигнанні. Пучдемон виступив перед кількома тисячами прихильників біля будівлі парламенту. Він заявив, що має намір взяти участь у засіданні парламенту.

Після виступу Пучдемон зник. Поліція перекрила виїзди з міста та влаштувала масові перевірки автомобілів, проте затримати Пучдемона так і не змогла. Натомість було затримано двох поліціянтів, яких підозрюють у наданні допомоги політику уїдля втечі.

Нагадаємо, що в травні парламент Іспанії ухвалив закон про амністію каталонських сепаратистів, які зазнали переслідувань з боку іспанської системи правосуддя після невдалої спроби відділення Каталонії у 2017 році. Закон стосувався близько чотирьох сотень осіб. Проте Верховний суд Іспанії відмовився затвердити амністію Пучдемона.