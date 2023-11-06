Ексглава Каталонії Пучдемон мав зв’язки з босом російської мафії.

Пучдемон просив у російського кримінального «авторитета» грошей на утримання.

Іспанські правоохоронці затримали Жозепа Льюїса Алая (Josep Lluís Alay) – керівника офісу ексголови Каталонії Карлеса Пучдемона. Про це повідомило іспанського видання El Debate з покликом на поліційний звіт, який є у розпорядженні редакції. Стало відомо, що Алай планував звернутися до лідера російської організованої злочинності злодія в законі Захарія Калашова, відомого на прізвисько Шакро.

Повідомлення Алая були перехоплені однією з поліційних служб Іспанії – Цивільною гвардією – ще 2020 року. Як стверджується у публікації, за допомогою грошей від Калашова Алай розраховував оплачувати будинок Пучдемона у бельгійському Ватерлоо. У Бельгії той переховувався від іспанського правосуддя після невдалої спроби проголошення незалежності Каталонії у 2017 році.

Як стверджує El Debate, Алай обговорював ідею контакту з Калашовим з адвокатом Пучдемона Гонсало Боє (Gonzalo Boye) та росіянином Алєксандром Дмітрієнком, який мешкає в Барселоні. Останнього міністерство юстиції Іспанії називає агентом однієї з російських розвідслужб, які мають контакти «з деякими лідерами кримінального світу російського походження». Дмітрієнко обидва твердження заперечує.

Як стверджує іспанська преса, 70-річний Захарій Калашов є «босом босів» російської організованої злочинності або як мінімум людиною, яка претендує на цю роль. У 2016 році його було затримано в Москві за підозрою у здирництві. У 2018 році він був засуджений до дев’яти років та 10 місяців колонії. В обвинувальному висновку його назвали «лідером російського кримінального світу». З лютого 2019 року він відбуває покарання в колонії у Краснодарському краї.

У матеріалі El Debate не сказано, як Алай розраховував зв'язатися з Калашовим у пенітенціарному закладі.

Ще 2021 року газета The New York Times писала, що адвокат Пучдемона міг зустрічатися в Москві зі злодієм у законі Васілієм Хрістофоровим (Васєй Воскрєсом), якого «коронував» Калашов.