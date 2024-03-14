Конгрес депутатів Іспанії схвалив амністію каталонських сепаратистів.

Під дію закону потрапляє чотири сотні осіб.

 

 

Нижня палата парламенту Іспанії – Конґрес депутатів – у четвер, 14 березня, схвалила з другої спроби законопроєкт про амністію каталонських політиків, визнаних винними у незаконному проведенні референдуму щодо незалежності автономної провінції у вересні 2017 року. Про це повідомила іспанська газета El Mundo. «За» проголосували 178 депутатів, «проти» – 172. Тепер документ надійде на розгляд Сенату.

 

Загалом законопроєкт стосується приблизно 400 осіб, які причетні до організації та проведення референдуму щодо незалежності Каталонії. Його розгляд Сенатом, скоріш за все, відбудеться лише в середині травня. Після цього чинність документа ще має підтвердити Конституційний суд.

 

Раніше прем'єрміністр Іспанії соціаліст Педро Санчес погодився розпочати розгляд законопроєкту в обмін на підтримку уряду двома каталонськими партіями у парламенті. Саме завдяки цій підтримці Санчесу вдалося сформувати уряд минулого року.

 

Центральна влада в Мадриді визнала каталонський референдум неконституційним ще до його проведення. Щодо низки політичних лідерів Каталонії було розпочато кримінальне переслідування.

14.03.2024

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