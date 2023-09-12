Понад 100 тисяч осіб вийшли на акцію за незалежність Каталонії.

Каталонські політики домагаються від Мадрида обговорення легітимності результатів референдуму про незалежність 2017 року.

Велелюдна демонстрація пройшла у Барселоні з нагоди національного каталонського свята Diada у понеділок, 11 вересня. За підрахунками муніципальної влади близько 115 тисяч мешканців Каталонії вийшли на акцію зі закликом до незалежності регіону. Про це повідомило місцеве видання Catalunya Press. Національний день Каталонії відзначають 11 вересня на згадку про втрату незалежності, традиційно він супроводжується політичними акціями та закликами місцевих політиків.

Проте організатори висловили невдоволення кількістю людей, які прийшли на акцію. Вони розраховували щонайменше на 800 тисяч.

Після маршу демонстранти зібралися на площі Іспанії в центрі Барселони. Голова каталонського реґіонального уряду (женералітету) Пере Араґонес (Pere Aragonès) перед мітингом заявив, що Каталонія не повинна упускати можливість, яку надає роль партій регіону, яка стрімко зросла внаслідок урядової кризи в Іспанії.

«Настав час чинити тиск на державу. Необхідно повернутися до обговорення легітимності результатів референдуму 1 жовтня 2017 року як центрального пункту перемовин», – заявив Араґонес. Він також виступив за амністію каталонських політиків, засуджених за сепаратизм.

Цього року за акціями з нагоди свята спостерігали з особливою увагою у всій Іспанії. Cепаратистські партії Каталонії зненацька стали відігравати важливу роль у долі парламенту країни. У найближчі кілька тижнів від них та їхніх голосів багато в чому залежатиме, чи зможе виконувач обов'язків глави уряду Педро Санчес заручитися більшістю та продовжувати керувати країною, чи доведеться податися до демісії, розпустити парламент і провести нові вибори.

Нагадаємо, що 1 жовтня 2017 року в Каталонії пройшло голосування про вихід зі складу Іспанського королівства. Мадрид називав цей референдум нелегітимним і відмовився визнавати його результати. У жовтні 2019 року верховний суд Іспанії виніс вердикт у справі сепаратистських політиків, які причетні до організації референдуму, – їх засудили до тривалих термінів ув'язнення.