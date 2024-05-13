Сепаратистські партії в Каталонії втратили популярність.

На останніх реґіональних виборах там перемогли соціалісти.

Реґіональні вибори в Каталонії, які відбулися в неділю, 12 травня, принесли перемогу правлячим у країні соціалістам. Про це повідомляє газета El Mundo. Таким чином було перервано багаторічне правління політичних сил, які прагнуть незалежності від Мадрида.

Згідно з результатами підрахунку ста відсотків виборчих бюлетенів, Соціалістична партія Каталонії, яку очолює колишній міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілля (Salvador Illa), отримує 42 мандати у 135-місному законодавчому органі. Таким чином соціалісти покращили свій результат на 9 депутатських мандатів порівняно з 2021 роком.

Друге місце посіла партія відверто сецесійного спрямування «Разом за Каталонію» (Junts per Catalunya) колишнього голови автономії Карлеса Пучдемона. Вона здобула 35 депутатських крісел (раніше партія мала 32 мандати). Але на тлі втрати колишніх позицій трьома іншими сепаратистськими партіями політичні сили, які виступають за незалежність Каталонії, остаточно втрачають парламентську більшість, для якої необхідно 68 мандатів. Зокрема партія «Ліві республіканці Каталонії» (ERC) отримала лише 20 крісел (2021 року – 33 мандати).

«Каталонія вирішила відкрити нову епоху. Каталонські виборці вирішили, що Соціалістична партія очолить цю нову еру, і я маю намір стати наступним главою Каталонії», – оголосив своїм перед своїми прихильниками Сальвадор Ілля.

Як засвідчують останні соціологічні студії, рівень підтримки ідеї повної незалежності Каталонії падає. За даними Інституту статистики каталонського уряду, якщо 2017 року сецесійні інтенції плекали 49% каталонців, то цьогоріч – лише 42%.

Нагадаємо, що кульмінацією тріумфу каталонських сепаратистів стало проведення у жовтні 2017 референдуму та проголошення незалежності Каталонії в місцевому парламенті. Це призвело до однієї з найважчих інституційних криз в Іспанії за останні десятиліття. Офіційний Мадрид оголосив референдум незаконним, а лідери сепаратистів опинилися у в'язниці.

Для іспанського прем’єра Педро Санчеса результати каталонських виборів стали підтвердженням правильності його політики щодо Каталонії. Зокрема проведення суперечливих та непопулярних заходів на кшталт помилування сотні засуджених сепаратистів та амністії для тих, хто все ще перебуває під слідством, включно зі самим Карлесом Пучдемоном.