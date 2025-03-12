На виборах у Ґренландії перемогли прихильники сецесії.

Проте поспішати з від’єднанням від Данії переважна більшість ґренландців не бажає.

На парламентських виборах у Ґренландії, які відбулися у вівторок, 11 березня, перемогла опозиційна партія Demokraatit («Демократи»), яка виступає за проведення референдуму щодо незалежності острова. За неї проголосували 29,9% тамтешніх виборців. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Таким чином «Демократи» набрали цього разу втричі більше голосів, аніж на парламентських виборах 2021 року.

Другу позицію здобула опозиційна націоналістична партія Naleraq («Віха»), яка домагається якнайшвидшого здобуття островом незалежності. За неї проголосували 24,5% ґренландців.

Третьою йде правляча партія Inuit Ataqatigiit («Народна спільнота») на чолі з прем’єр-міністром Ґренландії Муте Еґеде (Múte Egede). Ця політична сила набрала 21,4% голосів. Її коаліційний партнер – партія Siumut («Вперед») – посіла четверте місце з 17-ма відсотками. Урядові партії теж, в принципі, підтримують ідею референдуму, але поки що не визначилися з термінами всенародного опитування.

Оскільки жодна з партій не отримує абсолютної більшості у 31-місному парламенті, у наступні дні розпочнеться процес формування коаліції.

Прем'єр Еґеде у своїй поствиборчій заяві зазначив, що поважає результати виборів і радий почути, що партії запропонують на коаліційних перемовинах. Його партія Inuit Ataqatagiit розглядає незалежність Ґренландії як довгостроковий проєкт, який потребує років переговорів з Данією та подальшого економічного покращення.

Ґренландія є автономною областю у складі Данії. За угодою з Копенгаґеном від 2009 року острів може набути незалежності, але тільки після проведення референдуму. Питання незалежності стало однією з ключових тем передвиборчої кампанії. Соціологічні опитування засвідчують, що більшість ґренландців (близько 80%) прагнуть цього.

Водночас ґренландці не хотіли б відмовлятися від данських субсидій, а це приблизно 600 мільйонів євро щорічно. Наразі на острові проживає лише 57 тисяч мешканців.

Окрім того, ґренландців лякають експансіоністські заяви американського президента Дональда Трампа. Опитування, проведене в січні на замовлення данських і ґренландських газет, показало, що 85% мешканців острова не хочуть ставати частиною США, причому майже половина вважають домагання Трампа загрозою. Лише шість відсотків населення острова виступають за входження до складу США.