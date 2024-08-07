Нобелівський лауреат Мухаммад Юнус очолить тимчасовий уряд Бангладеш.

Його кандидатуру підтримали студенти-протестуваьлники.

Лауреата Нобелівської премії миру Мухаммада Юнуса призначено головою тимчасового уряду Бангладеш. Про це повідомила місцева газета Dhaka Tribune з покликом на заяву Джойнала Абедіна – речника бангладеського президента Шахабуддіна Чуппу.

За словами Абедіна, рішення було ухвалене за підсумками зустрічі президента з лідерами руху «Студенти проти дискримінації», яка відбулася у вівторок, ввечері шостого серпня. Він уточнив, що повноцінний кабінет тимчасового уряду буде сформовано після консультацій з різними політичними партіями.

Нагадаємо, що в понеділок, п’ятого серпня, після масових акцій протесту прем'єрка Бангладеш Шейх Хасіна оголосила про свою демісію, залишила країну та попросила притулку у Великій Британії. Армія країни заявила про створення тимчасового уряду.

Лідери студентських протестів заявляли, що не підтримають уряд, який очолить армія. Тому до формування нового кабінету було залучено Мухаммада Юнуса. Маніфестанти, які брали участь у протестах проти прем'єрки Шейх Хасіни, схвалили кандидатуру нобелівського лауреата. Юнус, своєю чергою, наголосив на необхідності проведення в республіці вільних виборів.

Нагадаємо, що 2006 року Мухаммад Юнус був удостоєний Нобелівської премії миру за свої соціальні проєкти, спрямовані на економічний розвиток. Через свій банк Grameen Bank він надавав мікрокредити бідним мешканцям Бангладеш під низький відсоток.

У січні 2024 року суд міста Дакка визнав Мухаммада Юнуса винним у порушенні трудового законодавства та засудив його до шести місяців ув'язнення та до штрафу на загальну суму, еквівалентну 272 доларам США.