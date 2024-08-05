895-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

246,4% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

94,0% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

369,1% автомобільної техніки (з них 6,8% за минулий тиждень),

531,8% артилерійських систем (з них 8,9% за минулий тиждень),

102,2% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

64,7% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,2% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, в Азовському морі російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Минулої доби по всьому фронту зафіксовано 133 бойових зіткнення. Третина з яких - на Покровському напрямку. Вчора російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах сім ракетних (десять ракет), 50 авіаційних ударів (зокрема задіяв 64 КАБ) та 752 удари дронами-камікадзе, здійснив 4816 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, 114 з них - із РСЗВ. Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Таратутино, Кровне, Миропілля Сумської області; Вовчанські Хутори, Діброва, Петропавлівка, Синькове, Кругляківка Харківської області; Часів Яр, Воздвиженка, Яблунівка, Новогродівка, Орлівка, Мирноград, Торецьк, Калинове, Желанне Друге, Водяне, Урожайне, Макарівка, Новодонецьке, Времівка, Олександропіль Донецької області; Новоандріївка та Залізничне на Запоріжжі. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали ударів по двом пунктам управління БпЛА, двом районам зосередження особового складу і ОВТ та ще по одному важливому об’єкту ворога. На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе. На Куп’янському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки. На Лиманському напрямку наші війська відбили десять атак окупантів неподалік Макіївка, Тернів, Невського та в Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито 13 штурмових дій, поблизу Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки. На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 13 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Іванівського Донецької області. На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 26 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк. На Покровському напрямку наші захисники відбили 41 ворожий штурм. Противник концентрував зусилля в районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки Донецької області. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка, де ворог сім разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку агресор здійснив чотири штурми наших позицій неподалік Водяного та Роздольного Донецької області. На Оріхівському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в напрямку Роботине, противник успіху не мав. На Придніпровському напрямку підрозділи Сил оборони успішно відбили шість атак противника на наші позиції. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань загарбників не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території рф, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність. Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в його тилу. Так, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також наші воїни знешкодили чотири танки, вісім бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, шість крилатих ракет, 54 автомобіля та одну одиницю спеціальної техніки.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російська влада 5 серпня затримала керівника парку "Патріот" міністерства оборони Росії Ахмедова та заступника начальника управління інноваційного розвитку міноборони РФ генерал-майора Шестерова за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах.

• Російське інсайдерське джерело, яке раніше правильно передбачило кілька командних змін у міністерстві оборони Росії, заявило 5 серпня, що начальник Головного бронетанкового управління Міноборони Росії генерал-лейтенант Шестаков найближчим часом.залишить свою посаду

• Секретар Ради безпеки Росії Шойґу зустрівся 5 серпня в Тегерані з низкою високопосадовців Ірану, в тому числі з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, начальником Генерального штабу Збройних сил Ірану генерал-майором Мохаммадом Багері та секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ахбаром Ахмадіаном.

• Росія посилює вимоги до мігрантів з Таджикистану, які сподіваються працювати в Росії, ймовірно, в рамках поточних російських зусиль з протидії загрозам безпеці з боку афганської філії "Ісламської держави" "Ісламська держава - Хорасан" після терористичної атаки в "Крокус Сіті Холі" в березні 2024 року.

• Головне управління військової розвідки України, посилаючись на супутникові знімки, повідомило, що 3 серпня українські безпілотники знищили бомбардувальник Су-34 і склад боєприпасів на аеродромі Морозовськ у Ростовській області.

• Кремль продовжує намагатися призначити російських ветеранів, які воювали в Україні, на внутрішньополітичні ролі.

08:25 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: