Cина Алі Хаменеї Моджтабу обрано новим лідером Ірану.  

Це рішення ухвалено під тиском Корпусу вартових ісламської революції.

 

               Моджтаба Хаменеї разом зі своїми дітьми

 

Новим верховним лідером Ірану обрано сина вбитого аятоли Алі Хаменеї – Моджтабу Хоссейні Хаменеї. Таке рішення ухвалила рада з 88 представників вищого шиїтського духовенства країни. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на свої джерела.

 

За словами джерел, це рішення ухвалено під тиском Корпусу вартових ісламської революції. Офіційного підтвердження цієї інформації на момент публікації новини ще не надходило.

 

Аятола Алі Хаменеї очолював Іран із 1989 року. Він загинув у суботу зранку 28 лютого внаслідок ракетно-авіаційного обстрілу Тегерана військовиками США та Ізраїлю. Після цього Іраном тимчасово управляла рада з трьох осіб: президента Масуда Пезешкіана, голови судової влади Голяма Хосейна Мохсені-Еджеї та члена Ради вартових конституції аятоли Алірези Арафі.

 

Духовного лідера країни, який обіймає цю посаду довічно, в Ірані обирають члени так званої Ради експертів. Цей державний орган складається з 88 осіб, які вважаються фахівцями у галузі ісламського права. Ґреміум обирається громадянами Ірану кожні вісім років. Останні вибори відбулися 2024-го.

 

55-літній Моджтаба Хоссейні Хаменеї – іранський політичний та державний діяч, священнослужитель, богослов. Він брав участь у ірано-іракській війні 1980-х років. Експерти вже давно розглядали його як одного з найімовірніших кандидатур на посаду верховного лідера Ірану.

04.03.2026

