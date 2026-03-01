Іран офіційно визнав смерть аятоли Алі Хаменеї.

Тимчасово країною керуватиме рада, до якої ввійдуть президент, голова судової системи країни та представник ради вартових конституції.

В Ірані офіційно визнали загибель верховного лідера країни, аятоли Алі Хаменеї. «Верховний лідер Ірану загинув смертю мученика… З мученицькою смертю верховного лідера його шлях і місія не будуть втрачені і не будуть забуті – навпаки, вони будуть продовжені з ще більшою енергією та запопадливістю», – повідомив модератор на державній іранській телекомпанії IRIB вранці в неділю, першого березня.

86-річний Хаменеї загинув на робочому місці у своїй резиденції під час першої хвилі авіаційних ударів США та Ізраїлю по Ірану зранку в суботу, 28 лютого. Разом із аятолою загинули його донька, онук, невістка та зять, повідомляють іранські державні ЗМІ.

Ще 28 лютого про смерть Хаменеї заявили представники ізраїльської влади, стверджуючи, що вони диспонують відповідними фото-доказами. Що Алі Хаменеї мертвий, оголосив і президент США Дональд Трамп. «Це справедливість не лише для народу Ірану, а й для всіх великих американців і людей з багатьох країн світу, вбитих або понівечених Хаменеї та його бандою кровожерливих головорізів», – написав президент США в соцмережі Truth Social.

Проте протягом попереднього дня високопосадовці в іранському уряді вперто заявляли пресі, що Хаменеї живий, що він виїхав зі столиці й перебуває в безпечному місці. Хоча непрямим підтвердженням з іранського боку того, що верховного правителя, найімовірніше, все ж таки вбито, була суботня заява головного помічника Хаменеї Алі Ларіджані, який у своєму пості на платформі Х погрожував: «Ми змусимо сіоністських злочинців та безсоромних американців пошкодувати про свої дії. Хоробрі солдати і великий народ Ірану дадуть незабутній урок пекельним міжнародним гнобителям».

Уряд Ірану оголосив 40 днів загальнонаціональної жалоби та 7 днів загальнонаціональних вихідних. Хаменеї очолював Ісламську Республіку протягом останніх 36 років – з 1989 року.

Одночасно з Хаменеї Іран втратив інших представників вищого керівництва. Того ж дня, 28 лютого, загинули також головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммад Пакпур та радник Хаменеї, секретар Ради з оборони Ірану Алі Шамхані.

Через кілька годин після офіційних повідомлень про смерть Хаменеї було оголошено, що тимчасово, до призначення нового верховного лідера країни, Іраном керуватиме рада, до якої ввійдуть президент Ірану Масуд Пезешкіан, а також голова судової системи країни та представник ради вартових конституції.