Ліквідовано лідера військового крила ХАМАСу Мохаммеда Дейфа.

Його ліквідації передувала складна операція з виявлення і фіксації.

Ізраїльські військовики підтвердили, що лідера військового крила ХАМАСу Мохаммеда Дейфа було вбито внаслідок ізраїльського авіаудару в секторі Ґази 13 липня. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення. ХАМАС поки що не прокоментував повідомлення Армії оборони Ізраїлю.

Дейфа називали «бен Ладеном Ґази», він був однією з головних цілей для ізраїльських військовиків. Ліквідувати його Ізраїль намагався впродовж кількох років.

Дейф був одним із організаторів кривавого нападу ХАМАСу на Ізраїль сьомого жовтня минулого року, коли близько 1200 ізраїльтян та іноземців – переважно цивільних осіб – було вбито, а ще понад 250 людей було переправлено до Сектора Ґази як заручників.

«Ліквідація головного вбивці Мухаммеда Дефа, "бен Ладена Ґази", 13 липня 2024 року – великий крок на шляху до викорінення ХАМАсу як військової та політичної організації та досягнення однієї з цілей війни, які ми перед собою поставили. Успішно проведена операція стала найкращим виявом співпраці між ЦАГАЛом і ШАБАКом (служба безпеки Ізраїлю, – ред.). Результати операції чітко засвідчують, що ХАМАС – організація, яка перебуває у стані розпаду, і терористи повинні обирати між капітуляцією і смертю. Ізраїльські силові структури переслідуватимуть всіх терористів, які влаштували різанину, і не заспокояться, доки місію не буде виконано», – написав міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант у своєму екаунті в соцмережі Х.

Перш ніж дати наказ на ліквідацію, ізраїльські спецслужби стежили за Рафою Саламе, заступником Дефа, протягом кількох тижнів, вичікуючи момент, коли лідер військового крила ХАМАСу опиниться поряд. Щойно ізраїльські розвідники переконалися, що чергова зустріч відбулася, увімкнувся механізм, який спричинив цілий ланцюжок подій. Все закінчилося атакою винищувачів ВПС Ізраїлю, які використовували щонайменше п'ять керованих бомб американського виробництва.