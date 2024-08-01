890-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:40 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 26 липня 2024 року колишній заступник міністра оборони Росії Булгаков був заарештований за звинуваченням у корупції. Булгаков обіймав посаду заступника міністра оборони з 2008 по 2022 рік. За даними російських ЗМІ, звинувачення стосуються закупівлі непридатних для споживання продуктів харчування для військовослужбовців, але, тим не менш, закуповувалися міністерством оборони Росії за завищеними цінами, нібито в обмін на хабарі тодішньому заступнику міністра оборони Булгакову. • Як повідомлялося раніше, корупція є ендемічною в російській оборонній промисловості, і її толерують у певних межах і доти, доки залучені до неї особи користуються необхідним рівнем політичного покровительства. • Повномасштабна війна в Україні призвела до посилення боротьби з корупцією як у практичному сенсі, щоб зменшити розтрату бюджетних коштів під час дуже дорогої військової кампанії, так і тому, що політичні покровителі, такі як колишній міністр оборони Шойґу, втратили прямий вплив на процеси закупівель. Хоча нинішній міністр оборони Бєлоусов, ймовірно, намагається обмежити корупційні практики, дуже малоймовірно, що він зможе або захоче викорінити корупцію в російських оборонних витратах.

13:20 Служба безпеки України в результаті багатоетапної спецоперації нейтралізувала агентурну мережу ГРУ РФ, яка коригувала обстріли по об'єктах критичної інфраструктури України:

"Зокрема, затримано двох агентів воєнної розвідки РФ, які готували обстріл ешелонів ЗСУ, що перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси на передову. За матеріалами справи, головним фігурантом виявився громадянин Росії, настоятель одного із Харківських храмів УПЦ (МП), який був завербований спецслужбою країни-агресора ще до повномасштабної війни"

12:30 Розвіддані, отримані ЦАХАЛом, підтвердили інформацію про смерть командира військового крила ХАМАС Мухаммада Дейфа внаслідок ізраїльського авіаудару на півдні Сектора Газа 13 липня. 58-річний Дейф, який командував бригадами Ізз аль-Дін аль-Кассам упродовж більше ніж двох десятиліть, тривалий час був одним із найрозшукуваніших терористів, яких розшукував Ізраїль. Він був організатором нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

12:10 Уламки дрону, що впав вночі на Київщині, пошкодили будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова, поранивши його і дружину.

11:10 Застосування заходів обмеження електроспоживання сьогодні не прогнозується, підтвердили в Укренерго.

11:05 Споживання стабілізувалось на одному рівні: вчора добовий максимум був таким самим, що й позавчора, повідомили в Укренерго. Сьогодні на 9:30 споживання також відповідає позначці вчорашнього ранку.

10:35 Російські прикордонники на вимогу Вірменії 31 липня залишили єреванський аеропорт Звартноц. Вони працювали на цьому летовищі 32 роки.

10:20 Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступив із відеозверненням після загибелі політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії й високопоставленого командира "Хезболли" Фуада Шукра, підкресливши, що Ізраїль завдав "нищівних ударів" своїм ворогам, і зазначив, що на Ізраїль чекають "важкі дні":

"Ми готові до будь-якого сценарію. Ми готові".

10:10 Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї на екстреному засіданні Вищої ради національної безпеки Ірану віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії, пише The New York Times.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

246,1% танків (з них 2,6% за минулий тиждень),

93,4% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

363,6% автомобільної техніки (з них 6,7% за минулий тиждень),

524,9% артилерійських систем (з них 9,1% за минулий тиждень),

101,6% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

64,6% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Росіяни вночі знову атакували Київщину шахедами, у результаті падіння уламків збитих дронів поранено двоє людей та пошкоджене приватне житло, повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням п’яти ракет, а також 77 авіаударів, скинувши 103 КАБи. Крім цього, здійснив понад 4600 обстрілів, з них 104 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Попівка Сумської області; Слобожанське, Липці, Вільча, Горяне, Великий Бурлук, Вовчанськ, Підсереднє Харківської області; Лиман, Ямпіль, Макіївка, Часів Яр, Щербинівка, Дружба, Торецьк, Курдюмівка, Нью-Йорк, Миколаївка, Новогродівка, Желанне, Іванівка, Пантелеймонівка, Гродівка, Воздвиженка, Новожеланне, Мемрик, Олександропіль, Ганнівка, Трудове, Водяне, Веселий Гай, Єлизаветівка, Сторожове, Благодатне, Новодонецьке, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Лобкове Запорізької області; Новокам’янське, Степове, Червоний Яр Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 18 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили п’ять пунктів управління, два засоби ППО, вузол зв’язку, три склади боєприпасів та ПММ, а також ще один важливий об'єкт окупантів. На Харківському напрямку кількість атак за добу – вісім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Тихого та Вовчанська. На Куп’янському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень поблизу Степової Новоселівки, Колесниківки, Берестового, Стельмахівки та Андріївки. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів неподалік Макіївки, Невського та Новосергіївки. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали чотири штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. На Краматорському напрямку точилися 10 боїв в районах Іванівського, Часового Яру, Богданівки та Андріївки. На Торецькому напрямку відбулося 26 боєзіткнень неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного. На Покровському напрямку наші захисники відбили 55 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Іванівка, Лисичне, Тимофіївка, Карлівка, Калинове та Гродівка. На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 13 атак біля Красногорівки, Желанного, Карлівки, Георгіївки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку російські війська здійснили 12 штурмів біля Великої Новосілки та Водяного. На Придніпровському напрямку шість ворожих штурмових дій на лівобережжі Дніпра не мали успіху. На Гуляйпільському й Оріхівському напрямках обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також українські воїни знешкодили дев'ять танків, 42 бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, одну РСЗВ, 115 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та 16 одиниць спеціальної техніки ворога.

09:30 Вночі росіяни ударили балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької область РФ та ТОТ Криму, а також ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків мис Чауда (ТОТ Криму) та Курськ РФ. Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 7 шахедів. Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

За минулі сім днів було збито 136 із 140 (97%) запущених по Україні БПЛА.

09:20 Станом на 06:30 в Чорному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Речник Кремля Пєсков заявив, що Ізраїль завдав авіаудару, в результаті якого загинув голова політбюро ХАМАСу Ісмаїл Ханія в Тегерані (Іран), з метою зірвати спроби встановити мир на Близькому Сході.

• Російська державна дума після обурення російської ультранаціоналістичної спільноти внесла зміни до деяких аспектів нещодавнього законопроєкту, що криміналізує використання російськими солдатами особистих гаджетів на полі бою.

• Російська влада, можливо, вживає заходів для розв'язання проблем внутрішньої безпеки після теракту в "Крокус-Сіті Голлі" в березні 2024 року та стрілянини в Республіці Дагестан у червні 2024 року.

• У ніч з 30 на 31 липня українські війська завдали удару по складу озброєння та техніки в місті Курськ.

• Російські прикордонники вивели війська з головного міжнародного аеропорту Вірменії.

• Путін 31 липня підписав указ про збільшення фінансових стимулів для підписання контракту на проходження військової служби в Росії, що, ймовірно, має підтримати поточні зусилля з прихованої мобілізації.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: