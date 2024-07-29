Ніколаса Мадуро оголошено переможцем на виборах президента Венесуели.

Опозиція не погоджується з офіційним результатом і стверджує, що переміг її кандидат Едмундо Ґонсалес.

Національна виборча рада Венесуели оголосила чинного голову держави Ніколаса Мадуро переможцем президентських виборів, які відбулися в країні у неділю, 28 липня. Про це повідомила венесуельська газета El Universal. За твердженням голови Національної виборчої ради Елвіса Аморосо (Elvis Amoroso), за результатами підрахунків 80 відсотків бюлетенів за Мадуро проголосували 5 150 092 виборці, що становить 51,20% голосів.

Згідно з тими ж офіційними даними, головного конкурента чинного президента опозиційного кандидата Едмундо Ґонсалеса (Edmundo González) підтримало лише 4 445 978 венесуельців, тобто 44,02%. За решту учасників президентських перегонів проголосувало менше п’яти відсотків виборців.

Мадуро, для якого це мала б бути вже третя президентська каденція поспіль, після оголошення результатів вже встиг заявити, що його «перемога – це торжество миру та стабільності».

Опозиція вважає такі результати сфальшованими й наполягає на перемозі свого кандидата, Едмундо Ґонсалеса. Опитування перед виборами, екзитполи, а також альтернативний підрахунок бюлетенів засвідчували велику перевагу (майже на 40%) їхнього кандидата перед Мадуро, який править уже 11 років і за якого економіка Венесуели цілковито занепала.

Багато венесуельців заявили, що хочуть змін після 25 років, протягом яких соціалістична партія була при владі – спочатку під керівництвом покійного президента Уґо Чавеса, а після його смерті від раку в 2013 році під керівництвом Ніколаса Мадуро.

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо (María Corina Machado), яку влада не допустила до балотування і яку заступив Ґонсалес, опублікувала в соцмережі X звернення до армії: «Звертаюся до військовиків. Народ Венесуели сказав своє слово: він не хоче Мадуро. Настав час стати на правильний бік історії. У вас є шанс зробити це саме зараз».

Про неприйняття перемоги Мадуро заявило вже багато латиноамериканських країн. Так президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав переможцем венесуельського опозиціонера Едмунда Ґонсалеса. «Дані свідчать про нищівну перемогу опозиції, і світ чекає, щоб він (Ніколас Мадуро, – ред.) визнав поразку... Аргентина не збирається визнавати черговий обман і сподівається, що збройні сили цього разу захистять демократію та волю народу», – написав він у соцмережі X.

Відмовилися визнавати перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели уряди Перу та Чилі. На своє невизнання натякнув і президент Бразилії Лула да Сільва, хоча ще не зробив відповідної офіційної заяви. Очікується, що найближчим часом з критикою фальшувань на венесуельських виборах виступлять уряди Ґватемали, Домініканської Республіки, Коста-Ріки, Панами, Парагваю, Уругваю та Еквадору.

Наразі з привітаннями Мадуро та визнанням його перемоги виступила лише Куба.