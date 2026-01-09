Влада Венесуели звільнила з в'язниці низку опозиціонерів.

Також на волю вийшло багато в’язнів-іноземців та осіб з подвійним громадянством.

 

              колишній кандидат у президенти Венесуели Енріке Маркес

 

Уряд Венесуели у четвер, восьмого січня, оголосив про звільнення «великої кількості» венесуельських та іноземних ув'язнених, включно з відомими опозиційними діячами. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Венесуельська правозахисниця Марта Тінео (Martha Tineo) заявила, що ув'язнених звільняють із тюрми El Helicoide, яка відома жорстокими умовами утримання та тортурами противників режиму Ніколаса Мадуро.

 

Це перше рішення щодо звільнення засуджених, відколи тимчасовим керівником Венесуели стала колишня віцепрезидентка Делсі Родріґес. Про амністію оголосив речник парламенту Венесуели Хорхе Родріґес – брат Делсі Родріґес. За його словами, «значна кількість громадян Венесуели та іноземних громадян негайно звільняються заради мирного співіснування». Він при цьому не уточнив, яких саме ув'язнених звільнять та їх точне число.

 

За даними газети El Nacional, на свободу, зокрема, відпущено одного з лідерів венесуельської опозиції Хуана Пабло Ґуаніпу (Juan Pablo Guanipa), правозахисницю Росіо Сан-Міґель (Rocío San Miguel) і колишнього кандидата у президенти Венесуели Енріке Маркеса (Henrique Marques). Міністерство закордонних справ Іспанії заявило, що серед звільнених є п’ятеро іспанських громадян.

 

За даними правозахисної організації Foro Penal, у Венесуелі утримують під вартою 806 в'язнів сумління. Багато кого з них було заарештовано під час протестів проти переобрання Ніколаса Мадуро у 2024 році. Міжнародні організації та активісти звинувачують венесуельські силові структури у порушеннях прав людини.

 

Лауреатка Нобелівської премії миру та лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо привітала звільнення політичних в'язнів. Раніше вона охарактеризувала новий уряд Венесуели під керівництвом Делсі Родріґес як «абсолютно тимчасовий», похвалила президента США Дональда Трампа за операцію зі захоплення Ніколаса Мадуро в Каракасі та назвала дії Вашінґтона «величезним кроком для людства, свободи та людської гідності».

 

09.01.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Виставка українця в Братиславі
Ростислав Прокопюк — другий українець (також Іван Марчук), удостоєний честі представляти свої роботи в галереї замку у столиці Словаччини.  Виставка - подяка за підтримку України.
08.01.26 | | Штука
Заньківчанська прем'єра і досягнення 2025
13-14 січня на сцені Стрих Національного театру імені Марії Заньковецької – прем’єра вистави «Неіснуючі» режисерки Вероніки Літкевич за п’єсою Наталки Ворожбит, що вперше поставлена на українській сцені.
06.01.26 | | Штука
Неймовірна воєнна історія
Богдан ПАНКЕВИЧ
У Львові похований голландський кадет, що втік із Станіславського концтабору за допомогою УПА. Його виходила медсестра-підпільниця, і молоді покохали одне одного...
05.01.26 | | Минуле
Фестиваль музики Бориса Лятошинського
Ольга Стельмашевська
LIATOSHYNSKY SPACE 2026. ПЕРЕВІДКРИТТЯ: 9 – 18 січня. Вже другий рік поспіль Фестиваль музики Бориса Лятошинського розгортає простір музики та постаті композитора.
05.01.26 | | Штука
Хаос
Віталій Портников
Хаос та гниття нашої цивілізації зі спалахами локальних війн і економічними конфліктами можуть тривати ще довго. Дуже довго. Можливо, і все ХХІ сторіччя
04.01.26 | | Дискурси
У музеях Крушельницької та Людкевича
Січень у музеях Соломії Крушельницької і Станіслава Людкевича минатиме під знаком Різдвяної традиції, камерного музикування. а також відзначення уродин Людкевича, що відкриє постать композитора в ширшому культурному контексті.
03.01.26 | | Штука
Зміна календаря у Львові 1582 року
Олег Петрук
З львівських архівів: реферат Зигмунта Лісевича 1891 року до університетського історичного семінару Ксаверія Ліске про перипетії зі старим стилем.
03.01.26 | | Минуле
Колядка надії з… криївки
Олеся Ісаюк
Різдвяна пісня, в якій переплелися різдвяні мотиви та реальність протистояння сильнішому противникові в екзистенційній війні, – те, що об’єднує з пів десятка текстів повстанських колядок.  
03.01.26 | | Галичина

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.