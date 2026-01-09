Влада Венесуели звільнила з в'язниці низку опозиціонерів.

Також на волю вийшло багато в’язнів-іноземців та осіб з подвійним громадянством.

колишній кандидат у президенти Венесуели Енріке Маркес

Уряд Венесуели у четвер, восьмого січня, оголосив про звільнення «великої кількості» венесуельських та іноземних ув'язнених, включно з відомими опозиційними діячами. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Венесуельська правозахисниця Марта Тінео (Martha Tineo) заявила, що ув'язнених звільняють із тюрми El Helicoide, яка відома жорстокими умовами утримання та тортурами противників режиму Ніколаса Мадуро.

Це перше рішення щодо звільнення засуджених, відколи тимчасовим керівником Венесуели стала колишня віцепрезидентка Делсі Родріґес. Про амністію оголосив речник парламенту Венесуели Хорхе Родріґес – брат Делсі Родріґес. За його словами, «значна кількість громадян Венесуели та іноземних громадян негайно звільняються заради мирного співіснування». Він при цьому не уточнив, яких саме ув'язнених звільнять та їх точне число.

За даними газети El Nacional, на свободу, зокрема, відпущено одного з лідерів венесуельської опозиції Хуана Пабло Ґуаніпу (Juan Pablo Guanipa), правозахисницю Росіо Сан-Міґель (Rocío San Miguel) і колишнього кандидата у президенти Венесуели Енріке Маркеса (Henrique Marques). Міністерство закордонних справ Іспанії заявило, що серед звільнених є п’ятеро іспанських громадян.

За даними правозахисної організації Foro Penal, у Венесуелі утримують під вартою 806 в'язнів сумління. Багато кого з них було заарештовано під час протестів проти переобрання Ніколаса Мадуро у 2024 році. Міжнародні організації та активісти звинувачують венесуельські силові структури у порушеннях прав людини.

Лауреатка Нобелівської премії миру та лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо привітала звільнення політичних в'язнів. Раніше вона охарактеризувала новий уряд Венесуели під керівництвом Делсі Родріґес як «абсолютно тимчасовий», похвалила президента США Дональда Трампа за операцію зі захоплення Ніколаса Мадуро в Каракасі та назвала дії Вашінґтона «величезним кроком для людства, свободи та людської гідності».