Команда Трампа розробляє масштабний багаторічний план контролю над венесуельською нафтою.

Президент США вважає, що ці зусилля допоможуть знизити ціни на нафту до цільового показника 50 доларів за барель.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та його радники розробляють масштабний план встановлення контролю за нафтовою промисловістю Венесуели. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з покликом на джерела в Білоиу домі. План розрахований на багато років.

На думку президента США, реалізація цього плану допоможе знизити світові ціни на нафту до цільового показника 50 доларів за барель. Трамп неодноразово говорив, що вважає таку ціну за барель нафти найкращою.

У рамках плану передбачається, зокрема, що США встановлять «певний контроль» над державною нафтовою компанією Венесуели Petróleos de Venezuela (PdVSA), включно зі збутом основної частини нафти, яку вона видобуває.

Успіх плану дозволить Вашингтону отримати контроль над більшою частиною нафтових запасів у Західній півкулі з огляду на родовища США та інших країн, де американські компанії контролюють видобуток. Крім того, США досягнуть ще двох цілей – витіснення Росії та Китаю з Венесуели, а також зниження ціни на енергоносії для американських споживачів.

Останніми роками санкції США спричинили скорочення видобутку нафти у Венесуелі, позбавивши країну багатьох потенційних покупців, зазначає The Wall Street Journal. Нині найбільшим імпортером венесуельської нафти є Китай.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила на брифінгу в середу, сьомого січня, що частину санкцій проти Венесуели буде знято найближчими днями, щоб дозволити продаж раніше підсанкційної нафти.

Трамп у соцмережі Truth Social написав, що тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 мільйонів барелів підсанкційної нафти. «Ця нафта продаватиметься за ринковою ціною, і я, як президент Сполучених Штатів Америки, контролюватиму ці гроші, щоб гарантувати, що вони будуть використані на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів», – запевнив він.