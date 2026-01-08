Команда Трампа розробляє масштабний багаторічний план контролю над венесуельською нафтою.

Президент США вважає, що ці зусилля допоможуть знизити ціни на нафту до цільового показника 50 доларів за барель.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та його радники розробляють масштабний план встановлення контролю за нафтовою промисловістю Венесуели. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з покликом на джерела в Білоиу домі. План розрахований на багато років.

На думку президента США, реалізація цього плану допоможе знизити світові ціни на нафту до цільового показника 50 доларів за барель. Трамп неодноразово говорив, що вважає таку ціну за барель нафти найкращою.  

У рамках плану передбачається, зокрема, що США встановлять «певний контроль» над державною нафтовою компанією Венесуели Petróleos de Venezuela (PdVSA), включно зі збутом основної частини нафти, яку вона видобуває.

Успіх плану дозволить Вашингтону отримати контроль над більшою частиною нафтових запасів у Західній півкулі з огляду на родовища США та інших країн, де американські компанії контролюють видобуток. Крім того, США досягнуть ще двох цілей – витіснення Росії та Китаю з Венесуели, а також зниження ціни на енергоносії для американських споживачів. 

Останніми роками санкції США спричинили скорочення видобутку нафти у Венесуелі, позбавивши країну багатьох потенційних покупців, зазначає The Wall Street Journal. Нині найбільшим імпортером венесуельської нафти є Китай.

 

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила на брифінгу в середу, сьомого січня, що частину санкцій проти Венесуели буде знято найближчими днями, щоб дозволити продаж раніше підсанкційної нафти.

 

Трамп у соцмережі Truth Social написав, що тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 мільйонів барелів підсанкційної нафти. «Ця нафта продаватиметься за ринковою ціною, і я, як президент Сполучених Штатів Америки, контролюватиму ці гроші, щоб гарантувати, що вони будуть використані на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів», – запевнив він.

08.01.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Фестиваль музики Бориса Лятошинського
Ольга Стельмашевська
LIATOSHYNSKY SPACE 2026. ПЕРЕВІДКРИТТЯ: 9 – 18 січня. Вже другий рік поспіль Фестиваль музики Бориса Лятошинського розгортає простір музики та постаті композитора.
05.01.26 | | Штука
Хаос
Віталій Портников
Хаос та гниття нашої цивілізації зі спалахами локальних війн і економічними конфліктами можуть тривати ще довго. Дуже довго. Можливо, і все ХХІ сторіччя
04.01.26 | | Дискурси
У музеях Крушельницької та Людкевича
Січень у музеях Соломії Крушельницької і Станіслава Людкевича минатиме під знаком Різдвяної традиції, камерного музикування. а також відзначення уродин Людкевича, що відкриє постать композитора в ширшому культурному контексті.
03.01.26 | | Штука
Зміна календаря у Львові 1582 року
Олег Петрук
З львівських архівів: реферат Зигмунта Лісевича 1891 року до університетського історичного семінару Ксаверія Ліске про перипетії зі старим стилем.
03.01.26 | | Минуле
Колядка надії з… криївки
Олеся Ісаюк
Різдвяна пісня, в якій переплелися різдвяні мотиви та реальність протистояння сильнішому противникові в екзистенційній війні, – те, що об’єднує з пів десятка текстів повстанських колядок.  
03.01.26 | | Галичина
Пам’ятник як симптом
Роман КЕЧУР
Суспільні конфлікти можна використовувати не лише для садистичної насолоди, завдаючи біль опонентам, але й для кращого розуміння суспільного процесу
02.01.26 | | Дискурси
Етика театру під час війни
4 січня 2026 року о 12:00 у Львівському академічному театрі імені Леся Курбаса відбудеться публічне обговорення-дискусія «Межі дозволеного: художні засоби сучасного театру в умовах війни».
02.01.26 | | Штука
Доброчесність як питання національної безпеки
Володимир ТУРЧИНОВСЬКИЙ
Вільне суспільство може існувати лише тоді, коли його громадяни навчилися користуватися свободою відповідально.
02.01.26 | | Галичина

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.