Чарльз III пообіцяв, що Велика Британія підтримуватиме Україну й з новим урядом.

На першій сесії нового парламенту британський монарх запевнив, що Лондон залишиться ключовим союзником України у відбитті російської аґресії. 

 

 

Король Великої Британії Чарльз III пообіцяв, що новий уряд країни буде надійним учасником НАТО, продовжить підтримувати України та зміцнюватиме відносини з європейськими партнерами. На відкритті першої сесії нового парламенту британський монарх від імені нового уряду лейбористів запевнив, що Лондон залишатиметься ключовим союзником Києва у відбитті російської агресії та залишиться стрижневим стовпом НАТО. Про це повідомила газета The Guardian.

 

«Мій уряд продовжить надавати повну підтримку Україні та її народу і прагнутиме відігравати провідну роль у визначенні чіткого шляху вступу України до НАТО. Він гарантує обороноздатність країни, засновану на спільних цінностях НАТО – свободі, демократії, правах людини та верховенстві закону. Його відданість НАТО залишиться непохитною», – заявив Чарльз III.

 

Монарх запевнив, що новий уряд, очолюваний Кіром Стармером, має намір зміцнювати відносини з європейськими партнерами та Євроунією загалом, а також активно працювати над встановленням миру на Близькому Сході.

 

«Мій уряд прагнутиме перезавантаження відносин з європейськими партнерами та працювати над покращенням відносин з Європейською Унією у сфері торгівлі та інвестицій», - зазначив король і пообіцяв, що з Євроунією буде укладено новий пакт у сфері безпеки для оборони від спільних загроз.

 

Також король вказав на наміри нової влади провести безліч реформ, які стосуються фінансів, інфраструктури, трудових прав, транспорту, безпеки кордонів та інших сфер.

17.07.2024

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