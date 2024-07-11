Росія готувала замах на голову концерну Rheinmetall Арміна Папперґера.

Плани росіян зірвали спецслужби США та ФРН.

 

 

Спецслужби Сполучених Штатів та Німеччини зірвали замах на життя керівника німецького оборонного концерну Rheinmetalll Арміна Папперґера (Armin Papperger). Замах готувався на замовлення російської влади. Про це в четвер, 11 липня, повідомив німецький часопис Der Spiegel та телеканал CNN з покликом на п'ять джерел у спецслужбах та органах влади США та Німеччини.

 

За інформацією Spiegel, дійсно були ознаки загрозливого сценарію. Влада Німеччини отримала попередження близько двох місяців тому від спецслужб США, що керівник Rheinmetall Папперґер може стати об'єктом російської атаки через свою діяльність. Причиною назвали те, що компанія, зокрема, будує в Україні танковий завод і хоче розвивати там збройову промисловість. Однак стверджується, що тоді ще не було конкретних вказівок на тип запланованої атаки чи конкретну групу виконавців.

 

За словами співрозмовників CNN, змова проти Папперґера була однією з цілої серії планованих Кремлем замахів на керівників оборонної промисловості в Європі, які забезпечували військову підтримку України. При цьому план вбивства Арміна Папперґера був найбільш продуманим та підготовленим.

 

Дізнавшись про нього, американська розвідка проінформувала Німеччину, служби безпеки якої змогли захистити Папперґера та зірвати замах. Високопосадовець уряду ФРН підтвердив CNN, що Берлін був попереджений Вашінґтоном про змову.

 

Rheinmetall – найбільший та найуспішніший німецький виробник артилерійських снарядів калібру 155 мм. Найближчими тижнями компанія відкриє завод з виробництва бронетехніки на території України. Це, за словами одного з джерел, знайомого з розвідданими, викликає глибоке занепокоєння у Росії і  робить Папперґера привабливою мішенню для Росії. Однак керівник Rheinmetall стверджує, що це його анітрохи не лякає і не шокує. «Компанія вже давно є об’єктом гібридної війни з боку Росії», – стверджує він. 

11.07.2024

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