НАТО потребує ще півсотні бригад для ефективного захисту від Росії.

Також країнам-членам доведеться поважно наростити можливості ППО.

 

 

Північноатлантичному Альянсу потрібно створити ще від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої оновлені плани захисту від евентуальної аґресії Росії. Про це в понеділок, восьмого липня, повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на неназване військове джерело, ознайомлене з розрахунками, які були підготовлені до саміту НАТО у Вашінґтоні.

 

Співрозмовник Reuters не навів деталей засекреченого плану Північноатлантичного Альянсу. Бригада за стандартами НАТО складається з 3000-7000 військовослужбовців, тому створення ще 35–50 таких підрозділів стане поважним викликом для країн-членів.

 

Ще одним викликом для НАТО після вторгнення Росії в Україну в 2022 році стане посилення власної системи протиповітряної оборони, продовжив співрозмовник Reuters. За його оцінкою, лише Німеччині необхідно вчетверо наростити можливості своєї ППО.

 

Представник штаб-квартир НАТО в коментарі Reuters заявив, що члени Альянсу визначили «детальні вимоги до військ та озброєння, необхідних для захисту». «Повітряна та протиракетна оборона, далекобійна зброя, логістика, а також великі наземні маневрені формування входять до наших головних пріоритетів», – зазначив чиновник.

 

Саміт НАТО, учасники якого обговорюватимуть, зокрема, оновлені плани захисту від ймовірної російської аґресії, пройде з дев’ятого до 11 липня у Вашінґтоні і буде приурочений до 75-ї річниці заснування Альянсу.

08.07.2024

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