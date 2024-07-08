НАТО потребує ще півсотні бригад для ефективного захисту від Росії.

Також країнам-членам доведеться поважно наростити можливості ППО.

Північноатлантичному Альянсу потрібно створити ще від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої оновлені плани захисту від евентуальної аґресії Росії. Про це в понеділок, восьмого липня, повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на неназване військове джерело, ознайомлене з розрахунками, які були підготовлені до саміту НАТО у Вашінґтоні.

Співрозмовник Reuters не навів деталей засекреченого плану Північноатлантичного Альянсу. Бригада за стандартами НАТО складається з 3000-7000 військовослужбовців, тому створення ще 35–50 таких підрозділів стане поважним викликом для країн-членів.

Ще одним викликом для НАТО після вторгнення Росії в Україну в 2022 році стане посилення власної системи протиповітряної оборони, продовжив співрозмовник Reuters. За його оцінкою, лише Німеччині необхідно вчетверо наростити можливості своєї ППО.

Представник штаб-квартир НАТО в коментарі Reuters заявив, що члени Альянсу визначили «детальні вимоги до військ та озброєння, необхідних для захисту». «Повітряна та протиракетна оборона, далекобійна зброя, логістика, а також великі наземні маневрені формування входять до наших головних пріоритетів», – зазначив чиновник.

Саміт НАТО, учасники якого обговорюватимуть, зокрема, оновлені плани захисту від ймовірної російської аґресії, пройде з дев’ятого до 11 липня у Вашінґтоні і буде приурочений до 75-ї річниці заснування Альянсу.