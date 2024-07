Байден заявив про твердий намір взяти участь у виборах.

Він визнав доречність критики свого виступу на дебатах з Трампом, проте вважає, що «треба рухатися далі».

Президент Сполучених Штатів Джо Байден не має наміру відмовлятися від участі у президентських виборах попри свій провальний виступ на теледебатах з попередником на посаді Дональдом Трампом. За його словами, він розуміє критику свого виступу на дебатах, але вважає, що треба рухатись далі.

«Дозвольте мені сказати це настільки прямолінійно, наскільки я можу: я продовжую перегони. Ніхто мене не виштовхає. Я не піду. Я в цих перегонах до кінця, і ми переможемо», – заявив Байден під час zoom-конференції з представниками Демократичної партії та свого передвиборчого штабу. Його слова наводить видання Politico.

Віцепрезидентка Камала Гарріс, чию кандидатуру демократи розглядали як можливу заміну Джо Байдену, під час відеодзвінка сиділа поруч зі своїм босом. «Ми не відступимо. Ми взоруємося на нашого президента. Ми боротимемося і переможемо», – заявила вона.

Байден під час відеоконференції подякував усім, хто працює над його кампанією. «Немає нікого кращого, з ким би разом я волів брати участь у цій битві, ніж з усіма вами. Тож не випускаймо зброї з рук. Зробімо це. Ви, я, віцепрезидентка. Разом», – сказав голова Білого дому.

Напередодні газета The New York Times написала, що Джо Байден вже й сам задумався про вихід із президентських перегонів. За словами джерел видання, чинний президент США повідомив одному зі соратників, що усвідомлює можливість провалу своєї кандидатури на виборах і зараз оцінює перспективу продовження боротьби. У Білому домі назвали матеріал The New York Times «абсолютно хибним».

Нагадаємо, що дебати між Джо Байденом та Дональдом Трампом відбулися в ніч на 28 червня. За підсумками опитування телеканалу CNN, який влаштував дебати, 67% телеглядачів визнали, що переміг Трамп.