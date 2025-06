Американська розвідка не підтвердила знищення ядерної програми Ірану.

Трамп у відповідь різко розкритикував ЗМІ, які оприлюднили інформацію зі звітів розвідки.

За попередньою оцінкою розвідувального управління Міністерства оборони Сполучених Штатів, американські удари по Ірану не змогли ліквідувати основи іранської ядерної програми. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на джерела в Пентаґоні.

«Три людини, ознайомлені з попередньою оцінкою розвідки США, заявили, що удари США по ядерних об'єктах Ірану у вихідні не знищили ключових складових ядерної програми, яка, ймовірно, відкотилася у своєму розвитку лише на місяці», – інформує телеканал. Двоє співрозмовників розповіли CNN, що запаси збагаченого урану залишилися цілими. Одне джерело додало, що іранські центрифуги зі збагачення урану в основному вціліли.

Згідно зі звітом, підготовленим Розвідувальним управлінням Міністерства оборони США, удари заблокували входи до двох об'єктів, але не призвели до руйнування підземних будівель, повідомило одне з джерел, знайомих з висновками. Деякі центрифуги залишилися цілими після атак, повідомляє газета The Washington Post з покликом на неназвану особу, знайому зі звітом. Співрозмовники видання зазначають, що запаси збагаченого урану могли бути завчасно переміщені з цих об'єктів, а необхідні для подальшого збагачення урану центрифуги «в основному не пошкоджені». На користь цієї оцінки також свідчить відсутність сплеску показників радіоактивності на всіх трьох об'єктах – у Фордо, Натанзі та Ісфахані – після атак, що сталося б при пошкодженні реакторів.

Газета The New York Times з покликом на неназваних ізраїльських чиновників стверджує, що в Ірані залишилися недоторканими невеликі секретні об'єкти зі збагачення урану. За твердженням джерел, Тегеран побудував такі центри саме на випадок, щоб ядерна програма країни продовжувала існувати навіть за можливого знищенні таких комплексів, як об'єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

«Аналіз пошкоджень об'єктів та впливу ударів на ядерні амбіції Ірану триває і може змінитися, коли з'являться додаткові розвідувальні дані. Але попередні висновки суперечать неодноразовим заявам президента Дональда Трампа про те, що удари “повністю і повністю знищили” ядерні збагачувальні об'єкти Ірану», – подає CNN.

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував ЗМІ, які опублікували висновки військової розвідки США про те, що іранські ядерні об'єкти не знищені американським ударом. Адже сам глава Білого дому неодноразово заявляв, що удари США цілковито знищили ядерну програму Ірану. «Фейкові новини CNN разом із невдахами з The New York Times об'єдналися у спробі принизити один із найуспішніших військових ударів в історії. Ядерні об'єкти в Ірані повністю знищені! Громадськість лає і CNN, і The New York Times!» – написав Трамп в соцмережі Truth Social.