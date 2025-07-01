Маск знов критикує податковий законопроєкт Трампа і погрожує створити свою партію.

Трамп у відповідь погрожує позбавити компанії Маска субсидій.

Мільярдер Ілон Маск знову заявив про намір створити власну партію, яку він планує назвати «Американська партія». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Маск погрожує зробити це, якщо Конґрес США таки ухвалить законопроєкт про податкові пільги, який президент Дональд Трамп називає «великим прекрасним законом» (The Big Beautiful Bill).

«Якщо цей божевільний законопроєкт про витрати буде ухвалений, то наступного дня буде створена Американська партія. Нашій країні потрібна альтернатива однопартійній системі демократів і республіканців, щоб народ дійсно міг ГОЛОСУВАТИ», – написав Маск у соцмережі X в ніч на вівторок, першого липня.

Незадовго до цього бізнесмен заявив, що конґресмени, які виступали за скорочення федеральних витрат, але підтримали законопроєкт, «повинні згоріти від сорому». Він пообіцяв зробити все, щоб вони програли праймеріз у 2026 році, «навіть якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі».

Дональд Трамп, своєю чергою, пригрозив позбавити Ілона Маска субсидій. Трамп написав у соцмережі Truth Social, що виступає проти електромобілів, і запевнив, що Маск знав про це, коли підтримав його перед виборами.

«Електромобілі – це добре, але не всіх потрібно змушувати їх купувати. Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-хто в історії, і без них йому, ймовірно, довелося б закрити свою крамничку і повернутися додому, в Південну Африку» – написав Трамп.

На думку Трампа, якщо США не будуть підтримувати запуски ракет і супутників або виробництво електромобілів від компаній Маска, то країна заощадить «купу грошей». Президент США запропонував Департаменту державної ефективності (DOGE), який до недавнього часу очолював Маск, «добре придивитися» до того, щоб позбавити бізнесмена субсидій.

Нагадаємо, що Ілон Маск і Дональд Трамп вже конфліктували через «великий прекрасний закон» на початку червня. Тоді Маск називав законопроєкт «огидним збоченням». Сварка між ними дійшла до того, що Маск закинув Трампові – той, мовляв, згадується в документах у справі фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в торгівлі неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації. Трамп у відповідь пригрозив залишити бізнесмена без субсидій. Проте вже 10 червня Маск публічно попросив вибачення, заявивши, що шкодує про деякі свої пости на адресу Трампа. І тоді здавалося, що конфлікт між ними вдалося залагодити.