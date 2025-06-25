Білий дім планує повернути звільнених співробітників Ради Нацбезпеки.

У травні Дональд Трамп скоротив штат відомства майже удвічі.

 

 

Білий дім відновив зусилля з найму співробітників до Ради національної безпеки (РНБ) США. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на обізнані джерела. Тим самим американська адміністрація кардинально змінила курс на скорочення відомства, раніше заданий президентом країни Дональдом Трампом.

 

За словами співрозмовників аґенції, переукомплектування РНБ проводиться за вказівкою державного секретаря США Марко Рубіо. З травня він також виконує обов'язки радника президента США з національної безпеки. Нагадаємо, що Рубіо обійняв цю посаду після демісії Майка Волца (Michael Waltz), який у минулому очолював РНБ, але втратив посаду через скандал з необережним зливом секретної інформації через месенджер Signal.

 

Джерела Bloomberg відзначають, що адміністрація Трампа пропонує повернутися на посади як мінімум частині співробітників РНБ, яких президент США скоротив «одним днем» наприкінці травня. Аґенція припускає, що такі дії сигналізують про брак в адміністрації Трампа співробітників, необхідних для вирішення зовнішньополітичних проблем останніх місяців. Зокрема йдеться про напружені відносини з Китаєм, триваючу військову операцію Ізраїлю в секторі Ґаза, наслідки атак США на Іран і війну Росії проти України.

 

Рада національної безпеки при Білому домі зазвичай відіграє важливу роль у формуванні та координації зовнішньої політики адміністрації США. Співробітники відомства, як правило, є досвідченими чиновниками з різних міністерств. До складу ради входять і політичні призначенці.

 

На початку травня Трамп, звільнивши з посади Волца, відправив у адміністративну відпустку не менше половини з 350 співробітників Ради. Як стверджує Bloomberg, діяльність відомства Трамп намагався звести до виконання своїх доручень, а не допомоги у формуванні зовнішньої політики США.

 

25.06.2025

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