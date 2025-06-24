Трамп заявив про перемир’я між Іраном та Ізраїлем.

Проте після заяви сторони обмінялися ракетними ударами.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив у вівторок, 24 червня, що домовленість про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном набула чинності. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пост Трампа у соцмережі Truth Social. «Припинення вогню набуло чинності. Будь ласка, не порушуйте його!», — написав Трамп.

З допису, опублікованого Трампом за кілька годин до цього, випливало, що першим перемир'я почне дотримуватися Іран, а через 12 годин до угоди про припинення вогню приєднається Ізраїль.

Трамп також особливо відзначив, що угоду не вдалося б укласти «без таланту і мужності наших великих пілотів B-2» та інших причетних до американського удару по об'єктах, пов'язаних з іранською ядерною програмою.

Незважаючи на заяву Дональда Трампа обидві країни продовжували бойові дії всю ніч до набуття цим режимом чинності. Внаслідок ракетних ударів Ірану в місті Беер-Шева на півдні Ізраїлю загинули семеро людей, ще більше десяти отримали поранення. Ізраїльські ВПС у відповідь знищили ракетні пускові установки на заході Ірану.

Ізраїльська влада поки що не надавала жодних офіційних коментарів щодо заяв Трампа. Представник Армії оборони Ізраїлю відмовився його коментувати, а ізраїльські військовики вночі продовжили повітряні удари по Ірану. ЦАГАЛ також звернувся із двома попередженнями до мешканців кількох районів Тегерана про необхідність евакуації. Командування тилу оголосило, що заходи безпеки для населення не будуть ослаблені.

Тим часом, глава МЗС Ірану Аббас Аракчі спростував заяву Трампа про досягнення домовленості з Ізраїлем щодо припинення вогню. Водночас він написав у соцмережі X, що Іран припинить удари по Ізраїлю, якщо той зупинить свої бойові дії до четвертої години ранку 24 червня. Остаточне рішення про припинення військових дій Тегеран ухвалить пізніше, додав Аракчі.

Нагадаємо, що 13 червня Ізраїль розпочав операцію проти ядерних і військових об’єктів Ірану. 22 червня США також атакували Іран, завдавши ударів по трьох ядерних об'єктах.