862-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

238,0% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

89,9% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

332,1% автомобільної техніки (з них 6,8% за минулий тиждень),

481,4% артилерійських систем (з них 11,5% за минулий тиждень),

100,1% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

62,4% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:40 Вночі росіяни здійснили чергову повітряну атаку на Київ із застосуванням лише БПЛА, усі дрони знищила протиповітряна оборона, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

08:35 У ніч на 4 липня 2024 року росіяни атакували 22 ударними БпЛА типу «Shahed» із Курської області РФ. В результаті бойової роботи збито 21 шахед (95%) у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

За минулі сім днів було збито 21 із 22 (97%) запущених по Україні БПЛА.

08:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах шість ракетних ударів (із застосуванням шістнадцяти ракет), 60 авіаційних ударів (задіяв 96 КАБів), здійснив понад чотири тисячі обстрілів, 98 з них – із реактивних систем залпового вогню, застосував 1246 дронів-камікадзе. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Противник завдавав авіаційних ударів зокрема в районах населених пунктів Липці, Руська Лозова, Синьківка, Куп’янськ, Малі Проходи, Нескучне, Слобожанське, Борова, Степова Новоселівка, Піщане, Руська Лозова Харківської області та по місту Харків; Катеринівка, Часів Яр, Торецьк, Нью-Йорк, Костянтинівка, Олександропіль, Лозуватське, Сіверськ, Новоселівка Перша, Времівка, Старомайорське Донецької області; Кам’янське Запорізької області; Шляхове, Козацьке, Бургунка, Тягинка Херсонської області. На Харківському напрямку противник продовжував наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося 15 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке і Липці. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу склала вісім. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 32 атакам окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни на Донеччині та Серебрянського лісництва. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито три атаки в районах Верхньокам’янського та Виїмки Донецької області. На Краматорському напрямку українські захисники зупинили вісім спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Часова Яру Донецької області. На Торецькому напрямку агресор значно активізувався – вчинив 25 атак, зокрема у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 37 атак окупантів поблизу населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Яснобродівка, Уманське, Карлівка Донецької області. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку противник здійснив п’ять атак наших позицій в районах Водяного та Урожайного Донецької області. На Оріхівському напрямку відбулось дев’ять бойових зіткнень біля населених пунктів Роботине та Щербаки на Запоріжжі. На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі три атаки росіян успіху не мали. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території рф, зокрема, постраждали Дмитрівка, Таратутине, Миропільське, Гірськ, Нововасилівка, Стара Гута, Чуйківка. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та у тилу. За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, два склади боєприпасів, засіб ППО, артилерійську систему, 14 районів зосередження особового складу та ОВТ. Загалом минулої доби загальні втрати російських загарбників становили 1200 осіб. Також наші воїни знешкодили дев'ять танків, 17 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, два засоби ППО, 26 БпЛА ОТР, шість ракет, 73 автомобілі та чотири одиниці спеціальної техніки.

08:15 Станом на 06:00 в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні; в Азовському морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Україна намагається розв'язати свої кадрові проблеми і формує кілька нових бригад, але запізніле й недостатнє постачання західних озброєнь, найімовірніше, не дозволить Україні оснастити всі ці нові бригади. Своєчасна і належна західна безпекова допомога продовжує залишатися вирішальним фактором, що визначатиме, коли і в якому масштабі українські сили зможуть перехопити ініціативу на полі бою та провести операційно значущі контрнаступальні операції в майбутньому.

• Путін використовує міжнародні організації, орієнтовані на Євразію й очолювані Росією, як наріжний камінь для нової запропонованої ним альтернативної "євразійської архітектури безпеки".

• У ніч проти 3 липня Україна завдала удару морським безпілотником по російській морській інфраструктурі в Новоросійську (Краснодарський край) і, за повідомленнями, в ніч проти 1 липня пошкодила енергетичну інфраструктуру внаслідок удару безпілотником по Бєлгородській області.

• За повідомленнями, Китайська Народна Республіка і російські компанії спільно працюють над розробкою безпілотника, подібного до розробленого Іраном безпілотного авіаційного комплексу "Шахед", для використання Росією в Україні.

• Російські війська нещодавно просунулися вперед у східній частині Часова Яру, у Торецькому напрямку та поблизу Авдіївки, а українські війська нещодавно просунулися вперед у межах Вовчанська, поблизу Кремінної та на південний схід від Часова Яру.

• Кремль продовжує докладати зусиль, щоб призначити російських ветеранів, які воювали в Україні, на офіційні посади у внутрішній політиці Росії.

08:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: