Ліберал та консерватор лідирують на виборах президента Ірану.

Вони візьмуть участь у другому турі виборів, який відбудеться п’ятого липня.  

 

 

На позачергових виборах президента Ірану, що відбулися 28 червня, у лідери вийшли ліберал-реформатор Масуд Пезешкіан, який виступає за діалог із Заходом, та прихильник жорсткої консервативної лінії Саїд Джалілі. Про це повідомило інформаційне агентство Tasnim.

 

Позачергові вибори було призначено після загибелі в авіатрощі президента Ірану Ібрахіма Раїсі у травні 2024 року. Президент в Ірані є головою уряду з дуже обмеженими повноваженнями, але він все ж може впливати на зовнішню політику країни, зокрема на тон відносин зі західними країнами.

 

За підсумками першого туру Пезешкіан набрав 10,4 мільйона голосів, Джалілі – майже 9,5 мільйона. Їхні суперники – спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф та шиїтський священнослужитель Мостафа Пурмохаммаді – близько 3,4 та 0,2 мільйона відповідно.

 

Напередодні виборів з перегонів вийшов віцепрезидент Амір-Хосейн Газізаде-Хашемі. Він закликав продовжувати наслідувати політику Ібрахіма Раїсі. Також знявся з виборів мер Тегерана Аліреза Закані.

 

Таким чином Пезешкіан і Джалілі як кандидати, що досягли найвищого електорального результату, візьмуть участь у другому турі виборів. Він відбудеться п’ятого липня.  В історії Ірану другий тур президентських виборів траплявся лише раз – у 2005 році.

29.06.2024

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