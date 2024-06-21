США запровадили санкції проти керівництва «Лабораторії Касперського».

Напередодні у США заборонили використовувати програмного забезпечення компанії.

 

 

Управління Міністерства фінансів США з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило вторинні санкції проти керівництва компанії «Лабораторія Касперського», яка виготовляє програмне забезпечення, передовсім антивірусні програми. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на інформацію, опубліковау на сайті Мінфіну США у п'ятницю, 21 червня, заходів вжито через загрозу кібербезпеці.

 

«Сьогоднішні дії проти керівництва "Лабораторії Касперського" наголошують на нашій прихильності забезпеченню цілісності нашого кіберпростору та захисту наших громадян від зловмисних кіберзагроз»,— пояснив причину запровадження санкцій заступник міністра фінансів Браян Нельсон (Brian Nelson), який опікується протидією тероризму та фінансовою розвідкою.

 

У SDN-List потрапило 12 громадян Росії, які обіймають керівні посади в «Лабораторії Касперського». Це, зокрема, члени ради директорів компанії: Андрій Тіхонов, Данило Борщов, Андрій Єфремов та Ігор Чекунов. Також обмеження торкнулися віцепрезидента компанії Андрія Духвалова, керівника бізнес-підрозділу Андрія Суворова, керівника відділу корпоративних комунікацій Дениса Зєнкіна та директора з персоналу Марини Алексєєвої. Крім того, санкції запровадили проти виконавчих віцепрезидентів Михайла Гербера та Кирила Астрахана, технічного директора Антона Іванова та керуючого директора Ганни Кулашової.

 

20 червня США запровадили повну заборону на використання програмного забезпечення «Лабораторії Касперського» в США з 29 вересня через ймовірні ризики для нацбезпеки країни. Міністерство промисловості й торгівлі США також запровадив заборону на будь-які трансакції з російською компанією з 20 липня. За словами міністрерки торгівлі Джини Раймондо (Gina Raimondo), доступ ПЗ «Лабораторії Касперського» до комп'ютерних систем може призвести до крадіжки конфіденційних даних або встановлення шкідливих програм. Ще у 2017 році Міністерство внутрішньої безпеки США доручило всім державним відомствам видалити програми «Лабораторії Касперського» зі своїх комп’ютерів, пояснивши це зв'язками компанії з російським урядом.

21.06.2024

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