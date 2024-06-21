Норвегія, Фінляндія та Швеція створюють військово-транспортний коридор.

Загалом країни НАТО розробляють численні наземні коридори на випадок війни Європи з Росією.

 

 

Норвегія, Фінляндія та Швеція домовилися про створення військово-транспортного коридору, який проходитиме через північні території трьох країн. Про це рішення оголосив норвезький прем'єр Йонас Ґар Стьоре (Jonas Gahr Støre) після зустрічей зі шведським колегою Ульфом Крістерссоном (Ulf Kristersson) та президентом Фінляндії Александром Стуббом (Alexander Stubb). Повідомлення про це опубліковано на сайті норвезького уряду.

 

«Те, що Норвегія, Швеція та Фінляндія зараз об'єднані в НАТО, добре для безпеки Норвегії, Північної Європи та союзників. Сьогодні важлива віха. Сьогодні ми погоджуємося створити військово-транспортний коридор через північну Норвегію, північну Швецію та північну Фінляндію. Це допоможе гарантувати швидке переміщення персоналу та матеріалів із норвезьких портів через Швецію та до Фінляндії. Тепер, коли ми всі є частиною НАТО, можемо співпрацювати, щоб захищати один одного зовсім по-іншому. Надійна оборона на півночі є центральною для нашої безпеки. Тоді ми повинні вжити заходів, щоб швидко доставити підкріплення на північ, якщо цього вимагатиме ситуація. Це можливо лише за умови тісної співпраці як у цивільному, так і у військовому плані», – заявив Йонас Ґар Стьоре.

 

За його словами, міністрам оборони трьох країн доручено керувати роботою над створенням коридору в кооперації з цивільними суб'єктами. Протяжності коридору та інших подробиць поки що не повідомляють.

 

«Наразі розробляються регіональні плани оборони цієї території. Ми робимо кроки, необхідні для того, щоб ці плани запрацювали на практиці», – сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Ґрам (Bjørn Arild Gram).

 

Як пише британське видання The Telegraph з покликом на джерела в НАТО, зараз країни – члени Північноатлантичного альянсу розробляють численні наземні коридори для перекидання військ та бронетехніки до лінії фронту в разі «великої наземної війни» Європи з Росією. Зокрема розглядаються варіанти перекидання військ через порти на Балканах або через Норвегію, Швецію та Фінляндію.

21.06.2024

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