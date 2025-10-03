Копенгаґен відкрито звинуватив Росію у веденні гібридної війни проти Данії і НАТО.

Данські аналітики визнали загрозу російських диверсій проти збройних сил Данії «високою».

 

         Томас Аренкіль і Троельс Лунд Поульсен

 

Копенгаґен звинуватив Росію, що та веде гібридну війну проти Данії та Європи. Про це повідомила данська газета Jyllands-Posten. «Гібридна війна Росії проти НАТО та Заходу триває», – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен (Troels Lund Poulsen) на пресконференції в Копенгаґені зранку в п’ятницю, третього жовтня. Однак він наголосив, що «прямої військової загрози» для Данії немає. 

 

Напередодні Служба військової розвідки Данії опублікувала свою нову оцінку загроз національній безпеці. У документі данські аналітики визнали загрозу диверсій проти збройних сил Данії «високою». Вони також застерегли від військових провокацій, спрямованих проти країн НАТО. Ризик кібератак на Данію оцінили як «середній». Загрозу операцій впливу – як «низьку».

 

Керівник розвідки Данії Томас Аренкіль (Thomas Ahrenkiel) заявив на пресконференції, що були «численні випадки, коли російські військові кораблі націлювали свою зброю на данські гелікоптери та кораблі під час дій у данських протоках». Він зазначив, що російські військові кораблі також перебували на курсах зіткнення з данськими військовими кораблями. На його думку, існує «високий ризик російських диверсій проти данських збройних сил». Керівник розвідки зазначив, що метою нападів є створення розколу в НАТО та підрив підтримки України.

 

Водночас Аренкіль виключив загрозу безпосереднього військового нападу Росії на Данію. «Прямий збройний конфлікт був би занадто ризикованим для росіян. Проте Росія хоче, щоб ми вірили, що існує безпосередня загроза війни», – зазначив він.

 

Керівник данської військової розвідки додав, що розслідування того, хто стоїть за інцидентами з дронами, що сталися останніми днями по всій країні, все ще триває. «Росія використовує заходи, які були немислимі до війни (повномасштабного вторгнення в Україну – ред.)», – наголосив Аренкіль. Він оцінив, що «дуже ймовірно, що загроза гібридних атак з боку Росії проти НАТО зросте в найближчі роки».

 

Нагадаємо, що минулого тижня в Данії сталися інциденти, пов'язані з неідентифікованими дронами, які літали над аеропортами Копенгаґена та Ольборга на півострові Ютландія. Дрони також були помічені над кількома військовими об'єктами.

 

03.10.2025

