845-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:20 ЄУ створила комісію для контролю фінансування України та запобігання корупції. У процесі роботи Ревізійна рада Українського фонду має право вимагати необхідну інформацію, звертатися до компетентних органів, здійснювати власні перевірки та виїзні перевірки системи управління та контролю в Україні. Як зазначається, Ревізійна рада створюється на період з дня ухвалення цього рішення до 30 червня 2028 року.

14:45 Щоб створити умови безпечного збору урожаю, працівників аграрного сектору бронюватимуть на рік від мобілізації, заявив в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

14:10 Наразі Україна проводить усі заходи для ефективного забезпечення роботи винищувачів F-16 та розміщення їх на території держави, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Ми розуміємо, що ворог буде полювати на ці літаки. Але щодо того, що йому вдасться щось дуже сильно зірвати, говорити не доводиться, оскільки ми зараз бачимо, що він активно намагається атакувати наші аеродроми. Натомість українська авіація продовжує виконувати завдання досить успішно. Тому, звичайно, всі заходи будуть вжиті для того, щоб убезпечити літаки й забезпечити їхнє ефективне виконання завдань у нашому повітряному просторі."

13:35 Швейцарія обговорить підсумки Саміту миру з Росією і Китаєм, заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Міністр зазначив, що Швейцарія готова й надалі виконувати велику роботу з посередництва.

"У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції."

13:00 Росія намагається виснажити українські війська до прибуття F-16, розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський:

"Майже тиждень працюю на Східному фронті у частинах різних угруповань, які тримають оборону на найбільш критичних ділянках фронту. Характер дій противника суттєво не змінився. На Купянському, Покровському, Курахівському, Времівському оперативних напрямках проводить активні наступальні дії різної інтенсивності, намагаючись прорвати оборону наших військ та захопити важливі ділянки місцевості, або населені пункти, які впливають на стійкість нашої оборони. Основні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку, де сконцентрована переважна кількість його ударних бригад і полків. Тривають жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра. Як і раніше, мета моєї роботи - вивчення обстановки, допомога командирам бригад в організації бойових дій, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю озброєння і боєприпасів, посилення резервами тощо. Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись. Тому, командування російських військ наразі докладає усіх зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій з метою максимального виснаження наших військ, зриву підготовки резервів, недопущення переходу до активних наступальних дій. По всьому фронту від Харкова до Кринок наші військовослужбовці демонструють стійкість, мужність і патріотизм, а головне, віру в нашу перемогу. Зокрема, днями, на Донеччині український воїн однієї з бойових бригад Збройних Сил України самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів. Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою. Дякую йому та усім іншим захисникам і захисницям України, які відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків, за їхню самовіддану службу! Як ніколи раніше, армія потребує максимальної підтримки суспільства в усіх сенсах."

12:40 У червні кількість обстрілів Чернігівську, Сумську та Харківську області зменшилась, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону:

"Ворог щоденно обстрілює три області на кордоні з країною-агресором. Це в межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. За останній час ми бачимо меншу кількість обстрілів, ніж це було раніше, але фактично ці обстріли не припиняються, і ворог застосовує різноманітне озброєння для того, щоб завдавати ударів. До прикладу, якщо порівняти у весняні місяці, то щомісяця кількість обстрілів коливалась десь на рівні понад 3 тисячі. А зараз, з початку цього місяця, зафіксовано близько тисячі обстрілів".

12:05 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:55 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:45 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулося 123 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 2 ракетні удари із застосуванням 3 ракет, 45 авіаційних ударів (зокрема із застосуванням 66 КАБів), здійснив понад 3500 обстрілів, в тому числі 93 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За добу, що минула, авіація Сил оборони уразила 10 районів зосередження особового складу противника. Минулої доби загальні втрати російських загарбників становили 1080 осіб. Також ворог втратив два танки, 18 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, вісім БпЛА оперативно-тактичного рівня, 24 автомобілі та 12 одиниць спеціальної техніки.

11:20 Сьогодні обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень: з 08:00 до 24:00 – 1 черга, повідомили в Укренерго. Через зниження прогнозу споживання внаслідок прохолодної погоди зменшено час застосування більшого обсягу обмежень: 2 черги одночасно будуть застосовані з 19:00 до 22:00.

11:10 Через погодні умови на ранок знеструмлені 14 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях. З інших причин без енергоживлення 471 населений пункт.

11:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 62 населені пункти на території 8 областей України, підтверджено ураження 100 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:35 Дрони-камікадзе Головного управління розвідки Міністерства оборони України цієї ночі атакували військові обʼєкти у трьох регіонах Росії – Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях, повідомили джерела в розвідці. Однією з цілей став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод. Обидва підприємства використовуються у військових цілях.

10:20 Росіяни могли навмисно підставити під удар Сил оборони ракетоносій "Циклон" проєкту 22800 "Каракурт" – можливі порушення під час його будівництва та хтось у РФ побоюється в’язниці, припустив речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук:

"Самі кораблі нові, а проєкт старий. Росіяни до нього вимушено повернулися, тому що у 2014 році Україна ввела санкції й припинила постачання газотурбінних двигунів на серії їхніх фрегатів. І, до речі, саме тому зараз у Баренцевому морі горить протичовновий російський корабель – його просто десять років ніхто належним чином не обслуговував. Хоча там могли робити один такий двигун на рік. І згодом вони все одно перейшли на двигуни китайського виробництва. Як наслідок, росіяни повернулись до цього проєкту – 22800 "Каракурт", бо їм треба було для Чорноморського флоту побудувати п'ять таких кораблів. І першим з них був побудований "Циклон". Його два роки тому добудували, й він жодного разу не зміг запустити крилату ракету "Калібр", під який він будувався. В мене складається таке враження, що росіяни його там спеціально поставили, щоби просто хтось не сів у в'язницю за те, як побудували цей "Циклон". Він за два роки не зміг пройти державні випробування".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

232,9% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

88,1% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

316,5% автомобільної техніки (з них 5,2% за минулий тиждень),

452,0% артилерійських систем (з них 7,7% за минулий тиждень),

99,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

60,7% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вчорашній щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Нещодавно оголошене підвищення податків у Росії майже напевно буде використано для фінансування зростаючих фінансових зобов'язань, включаючи війну в Україні. Очікується, що податкові зміни забезпечать додаткові надходження до бюджету в розмірі близько 2,6 трильйона рублів (29 мільярдів доларів США) у 2025 році. Ставка податку на прибуток підприємств зросте з 20 до 25 відсотків, а в рамках нової системи оподаткування прибутку будуть запроваджені додаткові податкові шкали. Найвища ставка прибуткового податку зросте з 15 до 22 відсотків. • Додаткові надходження, отримані насамперед завдяки підвищенню податку на прибуток підприємств, майже напевно будуть використані для фінансування державних видатків. За прогнозом, державні видатки у 2024 році зростуть приблизно на 15% порівняно з 2023 роком, а найімовірніше зростатимуть і надалі. Цей процес майже напевно триватиме у 2025 році, оскільки витрати на оборону, а також соціальні та інфраструктурні видатки, найімовірніше, зростуть. • Збільшення податкового навантаження на бізнес майже напевно обмежить майбутні інвестиції і зростання невійськових секторів. Економічне зростання Росії, очевидно, зумовлене високими державними інвестиціями у військові сектори економіки. Однак інвестиції в невійськові сектори, найімовірніше, перебувають у стані стагнації. Військові сектори також з великою ймовірністю монополізують значну частину наявних трудових ресурсів. Додаткові витрати для бізнесу майже напевно обмежать подальші приватні інвестиції в невійськові сектори.

09:20 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, а в Азовському дислокується 6 кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Переважна більшість країн та міжнародних організацій, які взяли участь в ініційованому Україною Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня, підписали 16 червня спільне комюніке, в якому підтвердили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

• Обмежена спроба втечі ув'язнених і захоплення заручників у російському СІЗО в Ростові-на-Дону викликали невдоволення російських ультранаціоналістів, які ще раз після терористичної атаки в Крокус Сіті Холі 22 березня підкреслили нездатність Росії боротися з внутрішнім ісламським екстремізмом.

• Кремль і пов'язані з ним структури продовжують використовувати відносини Росії з Республікою Сербською (сербським політичним утворенням у складі Боснії і Герцеговини) для дестабілізації ситуації на Балканах.

• Повідомляється, що російські військові продовжують примушувати російських призовників підписувати контракти на військову службу з міністерством оборони Росії, ймовірно, в рамках прихованої мобілізації.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: