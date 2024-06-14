Німеччина блокує нові санкції Євроунії проти Росії.

Таким чином Берлін намагається захистити інтереси німецьких підприємців.

 

 

Німецький уряд, очевидно, перешкоджає запровадженню нових санкцій Європейської Унії проти Росії. Про це повідомляє газета Berliner Zeitung з покликом на джерела серед брюссельських дипломатів. Уряд ФРН затягує перемовини про новий санкційний пакет, який мав бути затверджений ще до початку саміту країн «Великої сімки».

 

Новий пакет покликаний перешкодити Росії оминати вже чинні обмеження, запроваджені за її повномасштабне вторгнення в Україну. Це означає, наприклад, що російська збройна промисловість все ще може використовувати західні технології для виробництва зброї для війни проти України.

 

За словами співрозмовників видання, коливання Німеччини та її прохання внести зміни до тексту документа є «вирішальним чинником затримки» нового пакета санкцій проти Росії. «Останнім часом складається відчуття, що Німеччина – це нова Угорщина», – заявив один із дипломатів, маючи на увазі, що уряд Віктора Орбана неодноразово блокував ухвалення європейських санкцій проти Кремля та надання допомоги Україні.

 

За словами джерел, Берлін перешкоджає утвердженню заходів, спрямованих переважно на ускладнення обходу вже чинних санкцій проти РФ. Зокрема ФРН закликає обмежити або взагалі скасувати пункт про притягнення до відповідальності дочірніх компаній у разі порушення санкцій щодо певних товарів, аби захистити німецькі компанії від притягнення до відповідальності. Уряд ФРН також вважає зайвими деякі вимоги щодо звітності та виступає за послаблення заходів, які обмежують використання Системи передачі фінансових повідомлень (СПФБ) – російського аналога SWIFT.

 

Німецька інформаційна аґенція DPA звернулася до прессекретаря постійного представництва Німеччини при Євроунії з проханням прокоментувати перебіг перемовин. Проте він відмовився, відповівши на запит, що обговорення мають конфіденційний характер.

 

У новому пакеті Євроунія також планує вперше запровадити суворі санкції проти виробництва та транспортування російського зрідженого природного газу (ЗПГ). Брюссель планує заборонити Росії використовувати деякі європейські порти для транспортування ЗПГ до третіх країн. Передовсім йдеться про бельгійський порт Зебрюґґе. Це призведе до того, що Росія зможе продавати менше зрідженого природного газу через брак транспортних можливостей і інвестувати менше грошей у свою аґресивну війну.

14.06.2024

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