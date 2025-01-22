Львівську ділянку дороги на Варшаву готуються ремонтувати.

На Львівщині розпочалися підготовчі роботи для капітального ремонту автомобільної дороги М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на Люблін), який розрахований на 2 роки та відбудеться завдяки кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це повідомили у Львівській ОВА.

 

 

Як сказано в повідомленні, автошлях Львів – Рава-Руська ремонтували ще перед "Євро-2012", але дорожня основа не замінювалася. Оскільки за останні роки навантаження на дорогу збільшилося, стан покриття, відповідно, змінився на гірше. А йдеться про трасу, яка веде до пункту пропуску "Рава-Руська – Гребенне" і є основним  маршрутом, що з’єднує Львів з Варшавою і є частиною Транс’європейської транспортної мережі. Відповідно такий ремонт покращить логістику з Євросоюзом та збільшить експортний потенціал України.

 

За словами директора департаменту дорожнього господарства Ореста Шуліковського, у проєкті передбачили капітальний ремонт дороги з влаштуванням додаткової смуги руху на всій довжині дороги та зупинкової смуги руху. Однак це не стосується ділянок, які прокладені через окремі населені пункти, де влаштування додаткових смуг неможливе, адже вимагає знесення багатьох житлових будинків та викупу великої кількості земельних ділянок, що є у приватній власності.

 

 

У проєкті також передбачили ремонт мостів з доведенням їх до нормативних параметрів та заміною окремих малих мостів на труби, а також будівництво нового шляхопроводу на перетині із залізницею.

 

22.01.2025

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