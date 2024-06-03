832-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:05 Процес мирного врегулювання не означає обов'язковий вступ України до НАТО, вважає президент США Джо Байден. За його словами, мир в Україні означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну.

16:30 НАТО розробляє кілька маршрутів, якими військові в разі масштабної сухопутної війни з Росією можуть бути перекинуті ближче до фронту, пише The Telegraph. Маршрути тилового забезпечення в Європі стали ключовим пріоритетом НАТО після того, як лідери країн-членів Альянсу минулого року домовилися підготувати 300 тисяч військовослужбовців, які перебуватимуть у стані підвищеної готовності для захисту східного флангу.

15:55 Рада ухвалила закон про статус англійської мови, повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк. Як зазначається, законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також законопроєкт визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, і унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я

15:20 Західні уряди думають, як відповісти на диверсії РФ в Європі, пише Financial Times. Видання зазначає, що метою диверсій на військових і цивільних об'єктах, якими часто керує російська військова розвідка ГРУ, є намагання роз'єднати союзників України, порушити військові постачання для ЗСУ і випробувати рішучість Заходу. Водночас, згідно з джерелами видання, союзники по НАТО "намагаються з'ясувати", як реагувати, не застосовуючи положення Альянсу про колективну оборону.

14:45 Україна отримає другу систему ППО SAMP/T, заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Міністр підтвердив, що італійський уряд готує "ще один пакет" військової допомоги, зміст якого, як і в попередніх випадках, буде конфіденційним.

"Але відомо, що ми надішлемо SAMP-T, який є засобом протиповітряної оборони – тобто захист, про який нас попросила сама Україна, це не є таємницею".

14:10 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Авдіївсько-Покровський напрямок протягом останніх 72 годин залишався місцем ймовірного зосередження основних зусиль російських військ, де спостерігався високий рівень бойової активності. Російські війська досягли незначних успіхів у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл та Євгенівка. На паралельному напрямку приблизно на 3 км південніше російські війська, ймовірно, наближаються до околиць села Новоселівка Перша. Далі на південь вздовж траси Е50 російські війська не досягли значних успіхів, незважаючи на інтенсивні обстріли українських позицій на захід від села Нетайлове. • За повідомленнями, російські атаки на село Невельське були відбиті і село, ймовірно, залишається під контролем України. Протягом наступного тижня цей сектор, ймовірно, залишатиметься зоною значної оперативної уваги, оскільки російські війська намагатимуться зберегти оперативний темп, незважаючи на значні втрати.

13:45 43% українців вважають, що за п'ять років президентства Володимира Зеленського ситуація з демократією погіршилась, 14% пов’язують це з об’єктивними обставинами воєнного часу, а 31% – зі спробами влади згортати права і свободи громадян, вказують результати опитування КМІС, проведеного з 16 до 22 травня 2024 року. Натомість 19% українців вважають, що ситуація з демократією покращилася, а 29% – що не змінилася.

При цьому 49% респондентів вважають, що ситуація в економіці погіршилася, 31% пов’язує це з помилковими діями влади; 17% натомість вважають, що за останні 5 років ситуація в економіці покращилася, а 21% – що не змінилася.

13:15 Бельгія закликає уряди країн – членів ЄС позбавити Угорщину права вето під час голосування в Євросоюзі, заявила голова міністерства закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, наголосивши на необхідності застосування до Угорщини процедури висловлення недовіри за статтею 7 Договору про Європейський Союз.

12:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

12:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

12:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулося 137 бойових зіткнень. Загалом російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням восьми ракет, 62 авіаудари із застосуванням 56 КАБів, здійснили понад 2200 обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 128 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Сили оборони України продовжують утримувати позиції та завдають вмілими діями втрат російським окупантам. За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України вразили п’ять районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО, один артилерійський засіб і два склади боєприпасів противника. А вже з початком цієї доби наші ракетні війська завдали успішні удари по паромній переправі в тимчасово окупованому Криму та нафтовому терміналу в Краснодарському краї. Минулої доби загальні втрати російських загарбників становили близько 1290 осіб. Також нашими воїнами знищено 15 танків, 18 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, дві РСЗВ, три засоби ППО, 27 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 69 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки.

11:15 Польські фермери в пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" не пропускають вантажівки на виїзд з України, на в'їзд в Україну вантажні транспортні засоби пропускають за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по чотири вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, за годину, повідомила Державна прикордонна служба.

11:15 Через грозу та шквальний вітер на ранок залишаються знеструмленими 68 населених пунктів: 48 – у Львівській області, 20 – у Сумській, повідомили в Укренерго.

11:10 Сьогодні дефіцит в енергосистемі дещо більший, ніж вчора, повідомили в Укренерго. Причини – зростання рівня споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 88 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 106 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:10 Сьогодні обмеження побутових та промислових споживачів застосовуються впродовж доби на всій території України.

10:05 Минулої доби потреби споживачів електроенергії покривалися власною генерацією та комерційним імпортом, повідомили в Міненерго.

09:10 Вночі росіяни завдали удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами «Іскандер-К», випущеними з території окупованого Криму. Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил на Дніпропетровщині.

Крім того, близько до опівночі противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два припинили своє існування самостійно.

За минулі сім днів було збито 121 із 126 (96%) запущених по Україні БПЛА.

08:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

228,1% танків (з них 2,8% за минулий тиждень),

86,6% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

303,8% автомобільної техніки (з них 7,2% за минулий тиждень),

433,1% артилерійських систем (з них 9,1% за минулий тиждень),

98,0% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

58,8% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

28,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

07:55 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, серед яких один є носієм крилатих ракет "Калібр", попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

07:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська 1 або 2 червня завдали удару по батареї російських ЗРК С-300/400 у Бєлгородській області, ймовірно, з реактивних систем HIMARS.

• Як повідомляється, Китайська Народна Республіка і Росія мають розбіжності з економічних питань, зокрема щодо запропонованого газопроводу «Сила Сибіру-2», незважаючи на те, що публічно зображують себе як дипломатично зближених.

• Також повідомляється, що в травні 2024 року Путін попросив Сі «проігнорувати» майбутню українську мирну конференцію в Швейцарії на тлі постійних зусиль Росії, спрямованих на дискредитацію та інші способи підриву мирної конференції.

• Російські війська продовжують знущатися над українськими військовополоненими, порушуючи Женевську конвенцію про військовополонених.

• Російське військово-політичне керівництво продовжує посилювати військову, політичну та економічну співпрацю з кількома африканськими державами.

• За повідомленнями, російські військові примусово відправляють військовослужбовців, які відмовилися воювати в Україні, на фронт – замість того, щоб вони постали перед судом за свою відмову брати участь у бойових діях.

• Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі 3 червня підписав подібний до російського законопроєкт про «іноземних агентів» на тлі безперервних протестів.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед у межах Вовчанська, а російські війська – поблизу Липців, Авдіївки, Великої Новосілки та на заході Запорізької області.

• Члени сімей мобілізованих російських військовослужбовців продовжують протестувати, вимагаючи демобілізації своїх родичів.

07:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: