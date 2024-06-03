Президентом Мексики вперше стане жінка.

Мерка Мехіко Клаудія Шейнбаум впевнено перемогла на виборах.

Кандидатка від правлячої в Мексиці партії Morena Клаудія Шейнбаум (Claudia Sheinbaum) з великим відривом перемогла на виборах президента, які відбулися в неділю, другого червня. Про це пише газета El Financiero з покликом на результати екзитполів. Таким чином Шейнбаум стане першою жінкою на посаді керівника мексиканської держави. Голова партії Morena Маріо Дельґадо (Mario Delgado) вже заявив про перемогу своєї соратниці.

За 61-річну Шейнбаум, яка раніше обіймала посаду мерки Мехіко, проголосували, за попередніми підрахунками виборчої комісії, які з’явилися зранку в понеділок, 3 червня, близько 60 відсотків виборців.

За головну опонентку Шейнбаум – Сочітль Гальвес (Xóchitl Gálvez) з альянсу партій правого спрямування «Сила і серце за Мексику» проголосували, згідно з тими ж попередніми підрахунками, близько тридцяти відсотків виборців. Хорхе Альвареса Майнеса (Jorge Álvarez Máynez) від партії «Громадянський рух» підтримало лише десять відсотків виборців. Чинний президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор (Andrés Manuel López Obrador) у виборах участі не брав.

Шейнбаум виросла в Мехіко в єврейській родині і спочатку здобула славу як науковиця-фізикиня. 2007 року вона здобула колективну Нобелівську премію миру як членкиня Міжурядової групи експертів зі зміни клімату.

У 2000 році Лопес Обрадор, який був тоді мером Мехіко, призначив Шейнбаум секретаркою з питань навколишнього середовища столиці, а в 2018 році вона заступила Обрадора на посаді мера, а той пересів у крісло президента.

Шейнбаум обіцяє продовжити та розвивати політику Лопеса Обрадора.

Президента Мексики обирають на шість років. Інавґурація Клаудії Шейнбаум відбудеться аж через чотири місяці після виборів, і вона розпочне виконання обов'язків з першого жовтня.