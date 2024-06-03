Президентом Мексики вперше стане жінка.

Мерка Мехіко Клаудія Шейнбаум впевнено перемогла на виборах.

 

 

Кандидатка від правлячої в Мексиці партії Morena Клаудія Шейнбаум (Claudia Sheinbaum) з великим відривом перемогла на виборах президента, які відбулися в неділю, другого червня. Про це пише газета El Financiero з покликом на результати екзитполів. Таким чином Шейнбаум стане першою жінкою на посаді керівника мексиканської держави. Голова партії Morena Маріо Дельґадо (Mario Delgado) вже заявив про перемогу своєї соратниці.

 

За 61-річну Шейнбаум, яка раніше обіймала посаду мерки Мехіко, проголосували, за попередніми підрахунками виборчої комісії, які з’явилися зранку в понеділок, 3 червня, близько 60 відсотків виборців.

 

За головну опонентку Шейнбаум – Сочітль Гальвес (Xóchitl Gálvez) з альянсу партій правого спрямування «Сила і серце за Мексику» проголосували, згідно з тими ж попередніми підрахунками, близько тридцяти відсотків виборців. Хорхе Альвареса Майнеса (Jorge Álvarez Máynez) від партії «Громадянський рух» підтримало лише десять відсотків виборців. Чинний президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор (Andrés Manuel López Obrador) у виборах участі не брав.

 

Шейнбаум виросла в Мехіко в єврейській родині і спочатку здобула славу як науковиця-фізикиня. 2007 року вона здобула колективну Нобелівську премію миру як членкиня Міжурядової групи експертів зі зміни клімату.

 

У 2000 році Лопес Обрадор, який був тоді мером Мехіко, призначив Шейнбаум секретаркою з питань навколишнього середовища столиці, а в 2018 році вона заступила Обрадора на посаді мера, а той пересів у крісло президента.

 

Шейнбаум обіцяє продовжити та розвивати політику Лопеса Обрадора.

 

Президента Мексики обирають на шість років. Інавґурація Клаудії Шейнбаум відбудеться аж через чотири місяці після виборів, і вона розпочне виконання обов'язків з першого жовтня.

03.06.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Побачення з Морем
Наталя «Конфетка» Шинкарук
В спогаді Наталі «Конфетки» описано реальні події гіппівських тусовок червня–липня 1980 року. Імена учасників справжні.
01.06.24 | | Минуле
Вірш для Антанаса Йонинаса
Василь МАХНО
–о дванадцятій плюс-чи-мінус– на вузенькій вуличці, як мізинець, коли проминуть і весни, і зими, коли повернеться князь і доп’ють поети.
01.06.24 | | Дискурси
Юрко і Гліб
Анатолій Стріляний
«Перепишеш, каже, заповіт?» І перепишу! Із онука на онука. Воює Юрко, а цей сучонок – ухилянт. Глібушком колись його, гадьонка, кликала
31.05.24 | | Дискурси
Уламки з-під Авдіївки. Замість казок сину
Олександр ГОМЕНЮК
Дехто викидає з голови пораненого в ту мить, коли він від’їжджає до шпиталю. Дехто пам’ятає кожного, кого тримав за руку в дорозі. Війна лишає на нас сліди, яких не побачиш ззовні
30.05.24 | | Україна
Щільність поверхневого натягу
Тарас Прохасько
Навіть розуміючи, що втрата певної здатності означає одночасно набуток несподіваної властивості, щоразу сумуєш через відчуття текучої втрати
30.05.24 | | Дискурси
Латиніна сестра Табачніка
Юрій Винничук
Не треба Латиніної чи Табачніка, є свої патріоти, які час від часу вигулькують з темних щілин і починають волати, що обидві імперії однакові, обидві гнітили, і галичани були такі ж пригноблені
29.05.24 | | Дискурси
НТШ у світі: діяльність і майбутнє
Уляна Плавущак-Підзамецька
Наукове товариство імені Тараса Шевченка відзначає 150-ліття в Україні та 75-ліття в Канаді. Відбулася 3-тя ювілейна конференція
29.05.24 | | Галичина
120-річчя тріумфу «Мадам Баттерфляй»
Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові запрошує на виставку «Ще раз Баттерфляй» про історію постановки опери Джакомо Пуччіні «Мадам Баттерфляй» та роль української примадонни Соломії Крушельницької у тріумфі цього твору на світових сценах.
28.05.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.