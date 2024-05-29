Ексголова розвідки Дік Схоф, найімовірніше, очолить уряд Нідерландів.

Його кандидатуру схвалила новостворена парламентська коаліція.

Генеральний секретар міністерства юстиції та безпеки Дік Схоф (Dick Schoof), який раніше очолював Служби загальної розвідки та безпеки Нідерландів, найімовірніше, стане новим прем'єр-міністром цієї країни. Його кандидатуру узгодили чотири політичні сили, які в середині травня сформували нову урядову коаліцію, – ультраправа Партія свободи Ґерта Вілдерса (Geert Wilders), правоцентристська Партія за свободу та демократію чинного прем’єра Марка Рютте, партія «Новий суспільний договір» і Рух громадян-фермерів. Про це повідомило видання De Volkskrant.

Дікові Схофу 67 років. Раніше, окрім служби загальної розвідки, якою він керував протягом року, Схоф очолював контртерористичне управління Нідерландів і також працював у нідерландському управлінні з міґрації, яке функціонує при мін'юсті. Він був членом Партії праці, але вийшов з неї у 2021 році, оскільки «більше не відчував себе пов'язаним із нею».

Парламентські вибори в Нідерландах відбулися ще в листопаді минулого року. Переможцем на них вийшла Партія свободи. Тож Вілдерс мав усі підстави претендувати на посаду голови уряду. Проте його як носія надто радикальної ідеології не бажали бачити на цій посаді інші учасники коаліції. Суперечки навколо посади прем’єра затяглися на сім місяців. Увесь цей час обов’язки прем’єра продовжував виконувати Марк Рютте, який і так вже побив усі рекорди щодо тривалості прем’єрства. Ґерт Вілдерс врешті-решт відмовився від претензій на керівництво урядом, і коаліція вирішила запросити на цю посаду безпартійного фахівця.

На пресконференції 28 травня Дік Схоф заявив, що має намір стати «прем'єр-міністром для всіх нідерландців». Він запевнив, що рішуче проводитиме політику, яка була визначена два тижні тому партнерами по коаліції в проєкті урядової угоди. «Це означає взяти під контроль міґрацію та надання притулку, забезпечити людям, у тому числі фермерам, безпеку життя та звернути увагу на міжнародну безпеку», – сказав він.

Планується, що новий кабінет розпочне виконання своїх обов'язків до 26 червня. Представники урядової коаліції запевнили, що новий уряд продовжить політичну та військову підтримку України та юридично зобов’яжеться витрачати щонайменше 2% валового внутрішнього продукту Нідерландів на оборону відповідно до стандартів НАТО.