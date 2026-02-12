НАТО розпочало місію «Арктичний вартовий» на тлі російської загрози.

Танення льодовиків призвело до відкриття нових водних маршрутів в реґіоні, чим намагається скористатися Москва.

У середу, 11 лютого, НАТО оголосило про запуск місії під назвою «Арктичний вартовий» (Arctic Sentry) для посилення своєї присутності в Арктиці. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву штабу Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Головна мета місії – убезпечити себе від потенційної загрози з боку Росії.

«Це зміцнить сили НАТО, щоб захистити нашу територію та гарантувати збереження безпеки в Арктиці та на Крайній Півночі», – заявив у зв'язку з початком місії генерал-лейтенант ВПС США Алексус Ґринкевіч (Alexus Grynkewich), який очолює Об'єднані збройні сили НАТО в Європі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції в Брюсселі зазначив, що в умовах посилення військової активності Росії та зростаючого інтересу Китаю до Крайньої Півночі було вкрай важливо, щоб Альянс робив більше для посилення своєї безпеки.

«Саме тому всього дві години тому ми запустили Arctic Sentry. Arctic Sentry використовує потужність Альянсу, об'єднуючи діяльність НАТО і союзників на Крайній Півночі в рамках єдиного всеосяжного оперативного підходу до реґіону. Спочатку це будуть спільні навчання, такі як "Арктична витривалість Данії" та "Холодна відповідь Норвегії" – заходи, в яких візьмуть участь десятки тисяч військовослужбовців та використане обладнання, необхідне для успішної роботи в арктичних умовах. Таким чином, ми продемонструємо нашу прихильність до спільного гарантування безпеки Арктики – і, по суті, безпеки всього Північноатлантичного Альянсу. І ми продовжуємо синхронізувати ці та інші зусилля в рамках НАТО. Ми не тільки зміцнимо нашу позицію в реґіоні, але й створимо більш цілісну картину потенційних викликів в Арктиці», – зазначив глава НАТО.

У заяві штабу Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі наголошується, що Північноатлантичний Альянс більше «не може дозволити собі обходити Арктику увагою або перекладати завдання з гарантування її безпеки винятково на своїх реґіональних партнерів».

Чиновники Альянсу пояснили, що танення льодовиків призвело до відкриття нових водних маршрутів. Цим намагається скористатися Москва для нарощування своєї присутності в реґіоні.

В рамках місії «Арктичний вартовий» буде збільшено чисельність військовослужбовців НАТО в межах так званої «полярної шапки», – території, що охоплює частини Норвегії, Швеції та Фінляндії в межах Північного полярного кола.

Крім того, НАТО збирається посилити морське патрулювання в Норвезькому морі, а потім і на водних шляхах між Ґренландією, Ісландією та Великою Британією.

Газета The New York Times з покликом на свої джерела в НАТО, повідомила що деякі країни-члени Північноатлантичного Альянсу сподіваються таким чином показати США, що вони поважно налаштовані у плані гарантування безпеки Арктичного реґіону. Тож Вашінґтон не має необхідності контролювати Ґренландію як «першу лінію оборони», зазначають експерти.