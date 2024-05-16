Нідерландські праві партії попередньо домовилися про створення коаліції.

Новий уряд запевнив, що продовжить політичну та військову підтримку України.

Голова ультраправої нідерландської «Партії свободи» (Partij voor de Vrijheid – PVV) Ґерт Вілдерс (Geert Wilders) заявив, що досяг з трьома іншими правими партіями попередню угоду про формування коаліційного уряду. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Проте сам Вілдерс не претендує на посаду прем’єра.

Окрім PVV, до коаліції ввійшли правоцентристські Народна партія за свободу та демократію, Фермерсько-громадянський рух та партія «Новий суспільний договір». Таким чином вдасться сформувати переконливу більшість у 88 місць у 150-місній нижній палаті парламенту. Лідери згаданих партій мають обговорити угоду з парламентськими фракціями цих політичних сил. Зміст документа буде оприлюднено 16 травня.

За словами Вілдерса, новий уряд Нідерландів планує відмовитися від міґраційних правил Європейської Унії, оскільки, за його словами, вони призвели до кризи з наданням притулку. «Застереження про відмову від європейської політики надання притулку та міґрації буде якнайшвидше подано до Європейської комісії», – зазначив він.

Водночас Вілдерс визнав, що між партіями залишаються розбіжності щодо низки інших питань, зокрема щодо пенсій. «Ми продовжимо дискусію про це пізніше», – наголосив політик.

Новий уряд, за інформацією Reuters, також заявив, що продовжить політичну та військову підтримку України та юридично зобов’яжеться витрачати щонайменше 2% валового внутрішнього продукту Нідерландів на оборону відповідно до стандартів НАТО.

Досі Вілдерс не висловлював прихильності до України. Варто нагадати, що саме його політична сила ініціювала 2016 року референдум проти асоційованого членства України в Євроунії.

Партія Вілдерса здобула перемогу на парламентських виборах у листопаді 2023 року і відтоді веде перемовини щодо формування коаліції. Задля того, щоб цей процес завершився успішно, Вілдерс у березні заявив, що згоден відмовитися від посади прем'єра.