Трамп передумав запроваджувати мита за Ґренландію.

За його словами, замість тарифів буде укладено угоду щодо Ґренландії.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який раніше обіцяв покарати європейців додатковими митами за захист Ґренландії, в середу, 21 січня, оголосив, що наразі не запроваджуватиме їх. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на пост американського президента у його соцмережі Truth Social.

 

«Ґрунтуючись на підсумках дуже продуктивної зустрічі, яка в мене була з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ми сформулювали рамки майбутньої угоди щодо Ґренландії і справді всього арктичного реґіону. Ця угода, якщо вона буде остаточно оформлена, буде чудовою угодою для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО. Виходячи з цього розуміння, я не запроваджуватиму тарифи, які планувалося ввести з 1 лютого», – написав Трамп після зустрічі в Давосі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на марґінесі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) .

 

Глава Білого дому повідомив, що США ведуть перемовини про систему протиракетного захисту «Золотий купол» та Ґренландію. Далі переговорами, за словами Трампа, займатимуться віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф та інші.

 

Незабаром після публікації посту про відмову від мит ​​Трамп сказав у коментарі для телекомпанії CNBC, що тепер на столі переговорів є «концепція угоди», і вона відповідає тому, чого він хотів щодо Ґренландії. Детальніше про суть цієї угоди Трамп говорити відмовився, заявивши, що вона «трохи складна» і що сторони розкажуть про її деталі під час переговорів.

 

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен (Lars Løkke Rasmussen) назвав «позитивними» останні заяви американського президента. «Трамп сказав, що ставить на паузу торгівельну війну, він сказав “я не нападатиму на Гренландію” – це позитивні сигнали», – сказав Расмуссен в інтерв'ю данському телебаченню.

 

Нагадаємо, що напередодні президент США написав у соцмережі Truth Social, що з першого лютого запровадить мита щодо низки європейських країн, які підтримують Данію у питанні про приналежність Ґренландії. «З 1 лютого 2026 року всі ці країни – Данія, Норвегія, Швеція, Франція, ФРН, Велика Британія, Нідерланди і Фінляндія – платитимуть додаткове 10-відсоткове мито на всі товари, що відправляються до США», – заявив Трамп.

22.01.2026

